النرويج تعتقد أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة لها الشهر الماضي

أوسلو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الخميس إنها تعتقد أن سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي أطلقت النار في 24 أغسطس آب على السفينة (أوشن فايكنج) التي ترفع علم النرويج وتنفذ عمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الواقعة عرضت السفينة وطاقمها وآخرين على متنها للخطر.

وقالت النرويج إن “وزارة الخارجية طلبت التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته، وأن تتخذ السلطات الليبية التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)