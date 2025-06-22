الولايات المتحدة تضرب مواقع نووية رئيسية في إيران

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منشآت التخصيب النووي في طهران “دُمّرت بالكامل” بعد سلسلة ضربات أميركية غير مسبوقة الأحد، اعتبرتها طهران تجاوزا لـ”الخط الأحمر” من قبل واشنطن وحليفتها إسرائيل التي تواصل استهداف أراضي الجمهورية الإسلامية من اندلاع الحرب بينهما قبل عشرة أيام.

وبعد أيام من الغموض بشأن إمكان التدخل إلى جانب إسرائيل في الحرب التي بدأتها في 13 حزيران/يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي نطنز وفوردو وأصفهان.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت، وما اذا كانت الضربات قد أسفرت عن وقوع إصابات. وتوعد الحرس الثوري الإيراني بجعل الولايات المتحدة “تندم” ردا على الهجمات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن إطلاق 40 صاروخا على إسرائيل، ما تسبب في أضرار جسيمة وإصابة 16 شخصا بحسب خدمات الطوارئ الإسرائيلية.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، واستخدمت “لأول مرة” صواريخ بالستية متعددة الرؤوس لشن ضربات “أكثر دقة وتدميرا”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

حذّر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأحد من أن “عدوان اليوم من النظام الإرهابي الأميركي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، إلى استخدام خيارات خارجة عن فهم وحسابات الجبهة المعتدية”، مؤكدا أنه “يجب على المعتدين على هذه الأرض أن يتوقعوا ردودا تجعلهم يندمون”.

تعرضت ثلاث مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب لقصف صاروخي أسفر عن جرح 23 شخصا على الأقل، وفق الإسعاف والشرطة.

في حي رامات أفيف السكني بتل أبيب، خرج السكان من الملاجئ ليجدوا منازل ومباني مدمرة. وقال أفياد تشيرنيشوفسكي لوكالة فرانس برس “دُمر منزلنا بالكامل، ولم يبقَ شيء”.

في حي نيس زيونا السكني بجنوب المدينة الساحلية الكبيرة في وسط إسرائيل، يواصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن مفقودين محتملين، بينما يغادر السكان، حاملين حقائبهم، منازلهم التي هُدمت أسقفها.

وعقب الهجوم الأميركي، رفعت إسرائيل مستوى التأهب، وأعلن الجيش عن سلسلة جديدة من الضربات في إيران.

– “صنع السلام”-

أكد ترامب في تصريح من البيت الأبيض أن الضربات التي شنتها بلاده دمرت منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران “بشكل تام وكامل”، قائلا إن “على إيران المتنمرة في الشرق الأوسط، أن تصنع السلام الآن”، وإلا “ستكون الهجمات المستقبلية أكبر وأسهل بكثير”.

قبل بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران في 13 حزيران/يونيو، استأنفت طهران وواشنطن محادثاتهما منذ نيسان/ابريل، بوساطة من سلطنة عُمان، للتوصل إلى اتفاق نووي، لكنهما تعثرتا بشأن المطلب الأميركي الذي رفضته إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران كانت تتفاوض مع واشنطن “عندما قررت إسرائيل نسف تلك الدبلوماسية”، وكانت تُجري مناقشات مع الأوروبيين “عندما قررت الولايات المتحدة أن تنسف تلك الدبلوماسية”، رافضا الدعوات الأوروبية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

واعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجاوزتا “خطا أحمر عريضا” عبر استهداف المنشآت النووية.

وقال خلال كلمة على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول “لم يتبق خط أحمر لم تتجاوزاه. والخط الأخير، والأكثر خطورة، حصل ليلة الأمس”. أضاف أضاف “لقد تجاوزتا خطا أحمر عريضا بمهاجمة المنشآت النووية”، مشيرا الى أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين.

ونددت مسقط التي تولت الوساطة بين واشنطن وطهران، بـ”العدوان غير القانوني” على إيران، وهو ما فعلته أيضا الرياض التي دعت إلى “ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد”، بينما حذرت قطر والعراق من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي، وطالبت الإمارات بـ”الوقف الفوري للتصعيد”.

كذلك، أعربت فرنسا عن قلقها بعد الضربات الأميركية، داعية “الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تفادي مزيد من التصعيد والعودة إلى المفاوضات.

وأشاد ترامب بالهجوم الذي وصفه بأنه “ناجح جدا” على ثلاثة مواقع، قائلا إن “حمولة كاملة من القنابل” أُسقطت على منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض على بعد 180 كيلومترا إلى الجنوب من طهران. أما الموقعان الآخران فهما نطنز (وسط)، أشهر مواقع التخصيب، وأصفهان (وسط) حيث مصنع لتحويل اليورانيوم.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع الهجمات على هذه المواقع النووية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من نتائج الضربات على منشأة فوردو الواقعة في عمق الجبال، مضيفا أنه “من المبكر جدا” معرفة ما إذا تم تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عدم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع قرب المواقع، فيما أعلن مديرها العام رافايل غروسي عن عقد “اجتماع طارئ” الاثنين.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس ترامب على هذا الهجوم الذي قال إنه حصل “بالتنسيق الكامل” مع إسرائيل، ووصف ذلك بأنه “منعطف تاريخي” يساعد في “قيادة الشرق الأوسط” نحو السلام.

– “تداعيات دائمة” –

وحذّر عراقجي من “تداعيات دائمة” عقب الضربات.

ولفت إلى أن “إيران تحتفظ بكل الخيارات” للدفاع عن نفسها.

وشددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الغارات الأميركية “لن توقف” البرنامج النووي.

ويجمع الخبراء على أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية المقامة في جوف الجبال مثل فوردو.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أن قاذفات بي-2 انطلقت ليلا من قاعدة في الولايات المتحدة، شاركت في الهجوم.

كان دونالد ترامب قد صرّح الجمعة بأنه يمنح إيران مهلة أسبوعين “كحد أقصى” لتجنب أي ضربات أميركية محتملة، لكنه قرر في النهاية الدخول في الحرب إلى جانب حليفته إسرائيل، مستندا إلى تأكيد الدولة العبرية بأن إيران على بُعد “أسابيع” أو “أشهر” من امتلاك سلاح نووي.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اليوم السابق بأن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل بهدف مُعلن يتمثل في منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، قد أخّرت هذا التهديد “عامين على الأقل”.

وكانت واشنطن قبل الهجمات الأخيرة قد اكتفت بتقديم المساعدة الدفاعية لإسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية.

في عشرة أيام، هاجم الجيش الإسرائيلي مئات المواقع العسكرية أو المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقضى على قيادات عسكرية واغتال اثني عشر عالما نوويا.

ردّت إيران التي تنفي أي رغبة في امتلاك أسلحة ذرية وتدافع عن حقها في برنامج نووي مدني، بوابل من المُسيّرات والصواريخ البالستية.

– تهديدات الحوثيين –

من الجانب الإيراني، خلّفت الحرب أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا، معظمهم من المدنيين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

أسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 25 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ولوّحت إيران وحلفاؤها، بمن فيهم الحوثيون في اليمن، بالرد على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط في حال التدخل الأميركي المباشر.

ووصف الحوثيون ذلك الأحد بأنه “إعلان حرب” على الشعب الإيراني، مؤكدين استعدادهم “لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر”.

وذكر مسؤول أميركي أن البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق قلّصت عدد موظفيها بشكل أكبر.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك إسرائيل، التي تُحافظ على الغموض بشأن امتلاكها للأسلحة النووية، 90 رأسا نوويا.

بور-لب/جك/كام