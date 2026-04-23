انتخابات في ولايتين هنديتين مهمتين لاختيار مجلسيهما التشريعيين

تُجرى الخميس انتخابات في ولايتين هنديتين مهمتين هما البنغال الغربية في الشرق وتاميل نادو في الجنوب، لاختيار مجلسيهما التشريعيين المحليين اللذين لا يزالا خارجين حتى الآن عن سيطرة حزب رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.

ويتوجه أكثر من 36 مليون ناخب من أصل عدد سكان يناهز 100 مليون نسمة لانتخاب 294 نائبا في البنغال الغربية، حيث تمسك رئيسة السلطة التنفيذية المحلية ماماتا بانيرجي وحزبها “آل إينديا ترينامول كونغرس” بزمام الحكم منذ عام 2011.

وتُجرى الانتخابات في هذه الولاية على مرحلتين، على 152 مقعدا الخميس، وعلى المقاعد الـ142 الأخرى في 29 نيسان/أبريل.

وشهدت الحملة الانتخابية توترا في هذه الولاية، إذ أثار شطب تسعة ملايين شخص من القوائم الانتخابية جدلا حادا بين الأحزاب. 

وطغت قضايا البطالة وأمن النساء والفساد إلى حد كبير على الحملات الانتخابية. 

ويُنتخب أيضا الخميس 234 نائبا في ولاية تاميل نادو التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة.

وفي هذه الولاية الواقعة في الجنوب، والتي تُعَدّ من أغنى ولايات الهند، يواجه حزب السلطة “درَافيدا مونيترا كازاغام” منافسه الرئيسي “آل إنديا آنا درافيدا مونيترا كازاغام” المتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي.

ويُتوقع إعلان نتائج هذين الاستحقاقين في 4 أيار/مايو.

ويقود مودي منذ عام 2014 الدولة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد السكان، وقد أُعيد انتخابه لولاية ثالثة في عام 2024.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

