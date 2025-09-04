The Swiss voice in the world since 1935
انتشال 370 جثة من موقع الانزلاق الأرضي في دارفور

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

انتشل عناصر الإنقاذ 370 جثة بعد انزلاق أرضي أتى على قرية نائية في إقليم دارفور السوداني، بحسب ما أفاد مسؤول مدني محلي الخميس.

ضربت الكارثة قرية ترسين الواقعة في جبل مرة الأحد بعد هطول غزير للأمطار خلال الموسم الماطر في البلاد والذي يبلغ ذروته في آب/اغسطس.

وأفادت تقديرات الأمم المتحدة باحتمال مقتل ما يصل إلى ألف شخص، لكن الحجم الكامل للكارثة في المنطقة الجبلية المعزولة لم يتضح بعد. 

وقال إبراهيم سليمان، أحد مسؤولي الإدارة الاهلية بمحلية دارامو في جبل مرة “بعد الكارثة عثرنا على 370 جثة” تم دفنها، مضيفا أن “البقية تحت الصخور والبعض جرفتهم المياه”، وذلك في تسجيل مصوّر نشرته حركة/جيش تحرير السودان.

وبقيت حركة/جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد النور وتسيطر على المنطقة المحيطة بجبل مرة بمنأى من النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى حد كبير.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها الحركة الخميس سكانا وعناصر إنقاذ متجمعين في موقع دفن موقت وهم يصلون على الضحايا الذين تمت مواراتهم.

وشوهد آخرون يحفرون في الوحل وتحت الأنقاض للعثور على مزيد من الجثث العالقة.

ونظرا إلى صعوبة وصول هيئات الإغاثة إلى المنطقة، يتولى السكان بالكامل القيام بعمليات البحث إلى جانب عناصر من حركة/جيش تحرير السودان وغرفة الطوارئ المحلية، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسّق المساعدات في أنحاء السودان.

وأفادت منظمة الاطباء السودانيين في أميركا بأن فريقها لم يصل الى ترسين حتى الآن بسبب وعورة الطريق والأمطار.

وأشارت تقديرات سابقة من حركة/جيش تحرير السودان إلى أن جميع سكان القرية البالغ عددهم ألف نسمة لقوا حتفهم باستثناء ناج واحد.

وشاركت الحركة الأربعاء تسجيلا مصورا لما قالت إنه ناج آخر كان يقف في المكان ذاته مع المتطوعين.

تأتي الكارثة على وقع الحرب السودانية التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ودفع الملايين للنزوح. في الأثناء، يعاني سكان أجزاء من دارفور وجنوب البلاد من المجاعة فيما تفشّت الكوليرا في مناطق واسعة من السودان، وخصوصا إقليم دارفور.

عب-ماف/لين/ب ق

