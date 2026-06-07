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انطلاق أكبر نسخة من “صيف أبوظبي الرياضي 2026” بـ29 رياضة وأكثر من 365 فعالية

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انطلقت الأحد النسخة الخامسة والأكبر في تاريخ فعالية “صيف أبوظبي الرياضي 2026” في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 23 آب/أغسطس المقبل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الفعالية “تواصل دورها في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي وتعزيز التفاعل المجتمعي خلال أشهر الصيف”.

وتُنظم الفعالية مجموعة “أدنيك”، إحدى شركات “مدن”، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة “أدنوك”، على مساحة تقارب 48 ألف متر مربع، بزيادة 26% مقارنة بالنسخة السابقة، لتصبح الأكبر من نوعها للرياضات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضم نسخة هذا العام 29 رياضة ونشاطا بدنيا، بينها 10 ألعاب للمرة الأولى، موزعة على أكثر من 70 ملعبا وساحة ومضمارا رياضيا، بزيادة 27% عن النسخة الماضية.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن “الفعالية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، وتعكس الاهتمام المستمر بتوسيع المشاركة الرياضية وتحسين جودة الحياة”.

يستقبل “صيف أبوظبي الرياضي 2026” الزوار يوميا من السادسة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوفر بيئة رياضية متكاملة داخل قاعات مكيفة تتيح ممارسة الأنشطة الرياضية طوال أشهر الصيف.

هت

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