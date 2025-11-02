بابا الفاتيكان يندد بالعنف في السودان ويحث على الحوار والإغاثة

مدينة الفاتيكان (رويترز) – دعا البابا ليو بابا الفاتيكان يوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في السودان على الفور وفتح ممرات إنسانية، قائلا إنه يتابع “بحزن شديد” التقارير عن وحشية مروعة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.

وقال البابا ليو خلال العظة الأسبوعية في صلاة التبشير الملائكي أمام الحشود في ساحة القديس بطرس “العنف العشوائي بحق النساء والأطفال والهجمات على المدنيين العزّل والعقبات الخطيرة التي تعترض العمل الإنساني تسبب معاناة لا يمكن قبولها”.

ودعا البابا ليو المجتمع الدولي إلى العمل “بإصرار وسخاء” لدعم جهود الإغاثة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مئات المدنيين والمقاتلين العزّل يحتمل أنهم قتلوا أواخر الشهر الماضي عندما سيطرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر، آخر منطقة رئيسية كانت باقية تحت سيطرة الجيش السوداني في دارفور.

وسقطت المدينة منذ أسبوع بعد حصار دام 18 شهرا، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار.

وتطرق البابا ليو أيضا يوم الأحد إلى الوضع في تنزانيا، قائلا إن هناك اشتباكات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى بعد الانتخابات العامة. وحث جميع الأطراف على تجنب العنف “والسير في طريق الحوار”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)