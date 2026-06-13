باكستان تعلن أن إتمام اتفاق بين طهران وواشنطن بات قريبا جدا

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أعلنت باكستان التي تقود الوساطة في حرب الشرق الأوسط السبت أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق، مشيرة الى مراسم توقيع غدا، فيما بدت طهران أكثر حذرا بشأن تاريخ التوقيع.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على منصة “إكس”، “نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقّع إتمام الاتفاق خلال الساعات ال24 المقبلة، تحضّر باكستان للتوقيع الإلكتروني الذي سيحصل بعد ذلك على الفور، على أن تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل”.

وتحدثت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة “إكس” عن “مراسم توقيع إلكتروني مقرّرة غدا” الأحد. في المقابل، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء “إرنا” قائلا “علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون (الأمر) غدا”، مرجحا أن يحصل ذلك في “الأيام المقبلة”.

كذلك تتباين المعلومات المنشورة أو المعلنة بشأن فحوى الاتفاق المحتمل.

وأبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة بدوره تفاؤلا بقرب التوصل الى اتفاق.

وقال “مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى”، و”بمجرد استكمال المراحل النهائية من مفاوضاتنا، سيُوقّع هذا الاتفاق ويُعلن”.

وأشار الى أن مسودة التفاهم تنص على إنهاء الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية وترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن التفاهم ينص على وقف دائم وفوري للأعمال القتالية بما في ذلك في لبنان، على أن تليها 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية.

وذكرت أن المذكرة تتيح “الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة” خلال هذه المهلة.

في واشنطن، قال مسؤول أميركي كبير إن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرّا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا.

وأقرّ بانه يشمل أيضا لبنان، علما أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تريدان فصل المسار اللبناني حيث يخوض حزب الله مواجهة مع إسرائيل، عن الحرب مع إيران، داعمة الحزب البناني.

وتابع المسؤول الأميركي أن الإيرانيين “وافقوا” على “تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية، وتفكيك البرنامج النووي، وعدم الإفراج عن أموالهم (المجمّدة) حتى التزامهم الشروط، وفتح مضيق هرمز، وإحجام إيران عن تمويل الجماعات الإرهابية”.

وقال عراقجي إن طهران ترى أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب هي تخفيفه داخل البلاد.

ومن شأن تخفيف اليورانيوم إلى نسبة تقل عن 5%، بعيدا من نسبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، أن يساهم في إبعاد خطر التخصيب لأغراض عسكرية بشكل كبير.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح ذري، وهو الاتهام الذي توجّهه إليها واشنطن وإسرائيل.

وقدّر المسؤول الأميركي أن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85%، لكنها “ليست 100%”، لتوقيع اتفاق مع إيران في “الأيام المقبلة”. وأضاف “لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا”.

– “نقطة ضعف العدو” –

ورحّبت صحيفة “اعتماد” الإيرانية الإصلاحية بإمكان “كسر الجمود الجيوسياسي والاقتصادي المزمن” من خلال توقيع اتفاق. لكن صحيفة “كيهان” المحافظة اعتبرت أن على إيران الحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، معتبرة أن المضيق هو “أكبر نقطة ضعف لدى العدو”، ولا أحد “يضع أكبر نقطة قوة لديه على طاولة المفاوضات”.

وفي اتصال معه من باريس، قال المواطن الإيراني علي (49 عاما) “لا أحد يهتم بالشعب الإيراني”، متخوفا في حال التوصل الى اتفاق أن “تقمع” السلطات “الشعب أكثر بألف مرة”.

في المقابل، شكّك سعيد صادقي (49 عاما) في طهران بإتمام الاتفاق. وقال “لا أعتقد أن هناك اتفاقا قريبا”، مضيفا “لا أتخيّل عالما نوقّع فيه اتفاقا مع الشعب ذاته الذي قتل قائدنا وقيادات عسكرية رفيعة ومسؤولين سياسيين، وعددا كبيرا من شعبنا بمن فيها مئات الأطفال”.

وأعلن التلفزيون الإيراني السبت أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما، وقتل في اليوم الأول للهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، سيوارى الثرى في التاسع من تموز/يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد.

وامتدت الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير الى دول أخرى في الشرق الأوسط غير لبنان، إذ ردّت إيران على الهجمات الأميركية الإسرائيلية بقصف الدولة العبرية ودول خليجية بسبب استضافة هذه الدول لقواعد عسكرية أميركية على أرضها، كما تقول. وخلال الأيام الماضية، استهدفت هذه الدول بضربات عدّة، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار معلن منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف خصوصا في إيران ولبنان، فضلا عن هزّ أركان الاقتصاد العالمي.

وتسجّل رغم المفاوضات التي تكثفت في الأيام الأخيرة، ورغم وقف النار، مواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، منذ أيام.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان نشر على “إكس” ليل الجمعة السبت، أن “إيران أطلقت طائرات مسيّرة هجومية… في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز”، وأن الجيش الأميركي أسقطها.

ويواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق أن أعلن التوصل إلى اتفاق وشيك 39 مرة، وفقا لتعداد أجرته شبكة “سي إن إن”، صعوبة بالغة في إيجاد مخرج لهذه الحرب، خصوصا مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، وفي خضم بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها.

– جبهة لبنان –

ونفّذت إسرائيل السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجّه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من عشرين بلدة وقرية، بينها مدينة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال الساعات الماضية “أكثر من سبعين بنية تحتية” لحزب الله المدعوم من إيران.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل خامنئي. وشملت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان اجتياحا برّيا.

بورز/ح س-رض/ناش