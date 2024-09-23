بايدن يبحث مع رئيس الإمارات الوضع في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة

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واشنطن (رويترز) – استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين في البيت الابيض رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا إنهما سيناقشان سبل تهدئة التوتر بين إسرائيل ولبنان وجهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

ويجتمع بايدن ونائبته كاملا هاريس بشكل منفصل مع رئيس الإمارات في مستهل سلسلة لقاءات مع زعماء العالم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بايدن في بداية اجتماعه مع رئيس الإمارات إن لبنان وغزة سيكونان من أبرز الموضوعات المطروحة للمناقشة، إلى جانب المحادثات حول الذكاء الاصطناعي.

وقال بايدن قبيل الاجتماع إنه اطلع على أحدث التطورات بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أنه “على اتصال دائم مع النظراء، ونعمل على تهدئة التوتر بالشكل الذي يسمح للناس بالعودة إلى منازلهم بأمان”.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات لديها “التزام راسخ” بالعمل مع الولايات المتحدة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتعتزم هاريس أيضا مناقشة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة لتبادل الرهائن والمحتجزين خلال اجتماع منفصل مع رئيس الإمارات. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس لدولة الإمارات إلى البيت الأبيض.

وتمنح مثل هذه الاجتماعات الفرصة لهاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، لإظهار مهاراتها في مجال الأمن القومي في وقت تتعرض فيه الإدارة الأمريكية لضغوط متزايدة لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط.

وهاجمت إسرائيل مئات الأهداف التابعة لحزب الله اللبناني يوم الاثنين في غارات جوية قالت السلطات الصحية اللبنانية إنها أودت بحياة 274 شخصا على الأقل، مما يجعل يوم الاثنين هو الأكثر دموية في لبنان منذ عقود ويزيد من حدة الصراع المستمر منذ عام تقريبا مع عدوها المدعوم من إيران.

وبعد عام تقريبا من قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة على حدودها الجنوبية حولت إسرائيل بوصلتها نحو لبنان على حدودها الشمالية حيث يطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل دعما لحليفته حماس.

ومن المتوقع أيضا أن تدور المحادثات في البيت الأبيض حول تدخل الإمارات في الصراع الدائر في السودان وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو جهد طموح يجذب أيضا اهتمام الصين منافسة الولايات المتحدة الجيوسياسية.