بدء مباحثات غير مباشرة في مصر بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة

انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية الإثنين مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حدّ للحرب المتواصلة منذ عامين بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في القطاع المدمّر.

وفجر الثلاثاء، قالت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من الاستخبارات المصرية إنّ “المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ انتهت وسط أجواء إيجابية”، مشيرة إلى أنّ اللقاءات ستتواصل الثلاثاء.

وكان مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات قال لوكالة فرانس برس إنّ حماس تتوقع مباحثات “صعبة ومعقّدة”.

وبحسب القاهرة الإخبارية فإنّ “جلسات غير مباشرة بدأت بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي”، مشيرة الى أنّ الوسطاء المصريين والقطريين “يبذلون جهودا مع الجانبين لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى”.

وكان الوفدان وصلا الى شرم الشيخ تمهيدا لمباحثات تشارك فيها مصر والولايات المتحدة وقطر، الدول التي قادت الوساطة بين الطرفين خلال الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات لفرانس برس إنّ المباحثات “ستركز على وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة لتهيئة الظروف الميدانية ثم وقف دائم، والانسحاب الاسرائيلي، وعملية تبادل الأسرى”.

وإذ لفت إلى أنّ هذه الجولة التفاوضية قد تستمر أياما عدّة، توقّع المسؤول الفلسطيني “مفاوضات صعبة ومعقدة في ظل نوايا الاحتلال لاستمرار حرب الابادة”.

وتأتي المباحثات التي انطلقت عشية الذكرى الثانية للحرب، بعد موافقة حماس على الإفراج عن كل الرهائن بموجب خطة طرحها الرئيس الأميركي.

وبعدما أرسل الى مصر مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، قال ترامب للصحافيين الإثنين ردّا على سؤال عمّا إذا كانت لديه شروط مسبقة تشمل موافقة حماس على نزع سلاحها “لديّ خطوط حمراء: إذا لم تتحقّق أمور معيّنة فلن نمضي في الأمر”، مضيفا “لكنّني أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أنّ حماس وافقت على أمور مهمّة للغاية”.

وتابع الرئيس الأميركي “أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق”، مؤكدا في الوقت نفسه “سنتوصّل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكّد من ذلك، نعم”.

والخطة الأميركية المؤلفة من 20 بندا والتي أعلن عنها في 29 أيلول/سبتمبر، تنص على وقف إطلاق النار والإفراج في غضون 72 ساعة عن كل الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس.

وترامب الذي قال إنه يريد إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بالإفراج عن كل الرهائن اعتبارا من الأسبوع الحالي، حذّر حماس من أنّه “لن يتهاون مع أي تأخير” في تطبيق الخطة.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطة ترامب.

وقال السيسي الإثنين إنّ “وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها تعني أنّنا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ”.

– “آليات وقف إطلاق النار” –

ووافقت حماس على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والأموات، وتسليم إدارة غزة لهيئة من “المستقلين” الفلسطينيين، لكنّها شدّدت على وجوب التفاوض بشأن نقاط مرتبطة بـ”مستقبل القطاع” وردت في مقترح ترامب، من دون أن تتطرق الى مطلب نزع سلاحها.

وأكد قيادي في الحركة لفرانس برس الأحد أنّ حماس “حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية”.

ويرئس وفد حماس خليل الحية الذي نجا الشهر الماضي من غارات إسرائيلية على الدوحة استهدفت قيادات في الحركة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن دعم مقترح ترامب واعتبر أنه يحقق أهداف الدولة العبرية، أفاد بأن وفده المفاوض سيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

ولم تكشف السلطات المصرية الكثير من التفاصيل حيال الجوانب اللوجستية للمحادثات التي تُعقد خلف أبواب مغلقة وسط إجراءات أمنية مشدّدة، فيما يتنقّل الوسطاء بين الطرفين.

وأكد قيادي في حماس لفرانس برس أن المباحثات غير المباشرة “ستناقش آليات وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية وتبادل الأسرى” فضلا عن “موعد بدء المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب والخاصة بتبادل الأسرى، وسيتم التفاوض لتحديد موعد الهدنة المؤقتة لتهيئة الظروف الميدانية لبدء عملية التبادل”.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن “فرقنا جاهزة للعمل كوسيط إنساني محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم”.

وأكدت اللجنة أن المساعدات الإنسانية يجب أن تُستأنف “بطاقتها الكاملة” وأن تُوزَّع بأمان على جميع المحتاجين في أنحاء غزة، حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.

– تواصل الضربات –

وشدّد نتانياهو على أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75% منه، مؤكدا تمسّكه بمطلب نزع سلاح حماس، أكان بموجب المقترح الأميركي أو عبر الحلّ العسكري في حال رفضته الحركة.

وكشف ترامب أنّ إسرائيل وافقت على خط انسحاب أولي لقواتها داخل القطاع، وبمجرد قبوله من قبل حماس، سيدخل وقف إطلاق النار “حيّز التنفيذ فورا”.

ويأتي استئناف المفاوضات بعد أشهر من الجهود غير المثمرة من جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر التي تتولى الوساطة بين الطرفين.

ورغم دعوات ترامب إلى وقف “فوري للقصف” واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته على غزة. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد الأحد أن الجيش أجرى “تغييرا” في عملياته لم يبلغ حدّ وقف إطلاق النار، وتوعد بـ”العودة للقتال” في حال فشلت المباحثات بشأن الرهائن.

وأفاد الدفاع المدني في غزة عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل منذ فجر الإثنين جراء غارات جوية استهدفت مدينتي غزة (شمال) وخان يونس (جنوب).

وأظهرت لقطات لفرانس برس وقوع سلسلة انفجارات في أنحاء مختلفة من القطاع الإثنين تصاعدت على إثرها سحب الدخان.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وخطف إبان الهجوم 251 شخصا، ما زال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية العنيفة عن مقتل ما لا يقلّ عن 67160 فلسطينيا، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وتسبّبت الحرب بوضع إنساني كارثي في القطاع. وأعلنت الأمم المتحدة في آب/أغسطس انتشار المجاعة في أجزاء من القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي محكم.

