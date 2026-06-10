بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقا لدعم جهود حل الدولتين

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لندن 10 يونيو حزيران (رويترز) – أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إذ ساهمت كل دولة بمبلغ مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) في هذه المبادرة.

فيما يلي التفاصيل الرئيسية حول الصندوق وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية:

• سيركز الصندوق على المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة – لا سيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ومنظمات المجتمع المدني والنساء.

• سيسعى الصندوق البالغ حجمه ثلاثة ملايين جنيه إسترليني إلى التوسع وجذب مانحين إضافيين بمجرد بدء أنشطته.

• تم الإعلان عن الصندوق قبيل اجتماع في بريطانيا سيضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وانج والكندية وأنيتا أناند.

(الدولار = 0.7458 جنيه إسترليني)

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)