The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقا لدعم جهود حل الدولتين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 10 يونيو حزيران (رويترز) – أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إذ ساهمت كل دولة بمبلغ مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) في هذه المبادرة.

فيما يلي التفاصيل الرئيسية حول الصندوق وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية:

• سيركز الصندوق على المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة – لا سيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ومنظمات المجتمع المدني والنساء.

• سيسعى الصندوق البالغ حجمه ثلاثة ملايين جنيه إسترليني إلى التوسع وجذب مانحين إضافيين بمجرد بدء أنشطته.

• تم الإعلان عن الصندوق قبيل اجتماع في بريطانيا سيضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وانج والكندية وأنيتا أناند.

(الدولار = 0.7458 جنيه إسترليني)

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية