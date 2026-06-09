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بريطانيا وحلفاء  ينددون بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

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لندن 9 يونيو حزيران (رويترز) – قالت بريطانيا ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اليوم الثلاثاء إنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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