بن جفير يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا بقيت حماس على حالها في نهاية المطاف

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – حذر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير يوم الخميس من أن حزب “القوة اليهودية” الذي ينتمي إليه سيسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما لم تفكك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في نهاية المطاف.

وقال بن جفير في بيان قبيل اجتماع حكومة نتنياهو للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن “إذا لم تُفكك حكومة حماس، أو إذا اكتفوا بالقول إنها مُفكّكة بينما هي في الواقع لا تزال قائمة تحت ستار مختلف، فإن حزب القوة اليهودية سيسقط الحكومة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

