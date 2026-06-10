The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

بيونغ يانغ وبكين تعتمدان خارطة طريق لتعزيز العلاقات خلال زيارة شي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

اعتمد زعيما كوريا الشمالية والصين خارطة طريق شاملة للعلاقات الثنائية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.

وقام الرئيس الصيني بزيارة نادرة إلى كوريا الشمالية المعزولة دبلوماسيا الاثنين بعدما استضاف عددا من قادة العالم بينهم الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في بكين.

وذكرت الوكالة أن كيم وشي “أعربا عن ارتياحهما وتأثّرهما العميق لوضعهما خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات”.

وأثناء الزيارة التي استمرت يومين، “عمّق البلدان أكثر الصداقة الثورية وعلاقة الرفاقة الوثيقة، وأكّدا إرادتهما الثابتة لتطوير العلاقات الودية التقليدية بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والصين إلى نموذج لأقوى العلاقات وأكثرها استراتيجية”، بحسب الوكالة.

وقام شي وكيم بجولة في مدرسة تدريب الكوادر المركزية التابعة لحزب العمال حيث بحثا تدريب مسؤولي الحزب وغرسا شجرة تذكارية قبل زيارة برج الصداقة المقام لتكريم الجنود الصينيين الذين قاتلوا في الحرب الكورية.

وشكر شي الذي رافقته زوجته وعدد من كبار المسؤولين في الرحلة، كيم في رسالة قال فيها إن الزعيمين “قاما بتبادل معمّق لوجهات النظر بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك وتوصلا إلى مجموعة من التفاهمات المهمة”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية.

ونقلت عنه أنه كتب أن هذه المحادثات  “أظهرت العزم الراسخ لدى الجانبين على تعزيز الصداقة التقليدية، ودفع التنمية والازدهار المشتركين، والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم”.

والثلاثاء، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن شي أكد التوصل إلى “توافق مهم مع كيم بشأن تطوير العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في الحقبة الجديدة”.

ودعا شي إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتطبيق القانون، بحسب الوكالة الصينية.

وجاءت زيارة شي بعد المحادثات التي أجراها الشهر الماضي مع ترامب والتي قال البيت الأبيض إن الرئيسين أكدا خلالها على “هدفهما المشترك المتمثّل بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي”.

لكن التقارير الإعلامية الرسمية من الصين وكوريا الشمالية لم تأت على ذكر نزع الأسلحة النووية في تغطيتها لقمة شي وكيم.

وأشار محللون إلى أن بكين قد تكون موافقة ضمنيا على وضع بيونغ يانغ كدولة مسلّحة نوويا.

وتعهّد كيم مرارا عدم التخلي عن ترسانته النووية.

ورغم اعتمادها الشديد على الدعم السياسي والاقتصادي من الصين، إلا أن بيونغ يانغ تقاربت مؤخرا مع موسكو.

مثّلت الصين نحو 2,6 مليار دولار من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، أي ما يقارب 98 في المئة من الإجمالي، عام 2024، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية.

بور-كدل/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية