تأجيل إعادة فتح مطار الخرطوم بعد هجمات بطائرات مسيرة

(رويترز) – قال مصدر في إحدى شركات الطيران لرويترز إن إعادة فتح مطار الخرطوم الرئيسي في السودان، بعد إغلاق دام عامين ونصف العام، تأجلت يوم الأربعاء إثر هجمات بطائرات مسيرة يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وجرى استهداف المطار الواقع في وسط العاصمة السودانية مع بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في أضرار جسيمة لمبانيه وتوقف الرحلات الجوية على الفور.

وبعد استعادتها السيطرة على الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، مثل ترميم المطار وإعادة تشغيله أحد أهم أولويات الحكومة التي يقودها الجيش بهدف الإشارة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن ما يربو على مليون شخص عادوا إلى العاصمة بعد أن غادرها الملايين عند سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وكان من المقرر أن تسير شركة بدر للطيران يوم الأربعاء أول رحلة طيران داخلية تجارية لكن هجمات الطائرات المسيرة في الساعات الأولى من صباحي الثلاثاء والأربعاء سلطت الضوء على استمرار التهديدات المحدقة بالمطار. وهاجمت قوات الدعم السريع البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بطائرات مسيرة خلال قتالها لتعزيز السيطرة على إقليم دارفور.

وقال مصدر في شركة بدر للطيران إن الرحلة تأجلت لعدة أيام على الأقل وإنه يجري مراقبة الوضع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الشركة على فيسبوك إنها قامت بتسيير رحلة للهبوط في المطار فيما بدا أنه اختبار تجريبي. وتقتصر خطط الشركة على تسيير رحلات داخلية في الوقت الحالي.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)