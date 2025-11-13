تحقيق أوروبي بحق “ريد بول” لمشروبات الطاقة بشبهة الإضرار بالمنافسين

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه يجري تحقيقا بحق شركة “ريد بول” النمسوية لتصنيع مشروبات الطاقة بشبهة إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق لتقليص المنافسة بشكل غير قانوني.

وتقول بروكسل إنها تمتلك أدلة على أن الشركة وضعت استراتيجية على نطاق أوروبي تهدف إلى “تقليل المنافسة على مشروبات الطاقة التي تزيد على 250 مل” على مستوى المبيعات التي تتم في المتاجر، وفق ما جاء في بيان.

وتشتبه السلطات الأوروبية في أن “ريد بول” تُحفز الموزعين على التوقف عن بيع منتجات المنافسين أو العمل على تقليل مبيعاتهم.

أجرى محققون من المفوضية الأوروبية عمليات تفتيش في مقر الشركة في آذار/مارس 2023. وأكدت المجموعة النمسوية حصول هذه العمليات لوكالة فرانس برس، وذكرت أنها تتعاون للإجابة على الأسئلة التي أثيرت.

تم ابتكار مشروب “ريد بول” الذي يحتوي على التورين وفيتامينات والكافيين، في ثمانينات القرن الماضي على يد رجل الأعمال النمسوي ديتريش ماتشيتز الذي توفي عام 2022.

وأصبحت العلامة التجارية رائدة في صناعة الأغذية النمسوية، وذلك بفضل حملات تسويق رياضية كبيرة.

