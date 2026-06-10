ترامب: إيران تستغرق وقتا أطول من اللازم في التفاوض “وستدفع الثمن”

reuters_tickers

3دقائق

واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها الآن أن “تدفع الثمن”، بعد أن تبادلت الدولتان الضربات في المنطقة على الرغم من تقارير عن جهود لمواصلة التفاوض.

وأضاف ترامب “لا تحسن إيران إلا الكلام، لكنه بلا أفعال… استغرقوا وقتا أطول من اللازم في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن!!!”.

وذكر ترامب، في مقابلة لاحقة مع قناة فوكس نيوز، أنه على وشك إصدار أوامر بشن غارات جديدة تستهدف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم تكن طهران مستعدة لتوقيع اتفاق.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت قال فيه مسؤول مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأربعاء في إطار جهود للتوصل لاتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تذبذب الرئيس الجمهوري بين التحذيرات العلنية والتفاؤل بأن الاتفاق وشيك. وأعادت أحدث تصريحاته إحياء التهديدات بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية التي قال خبراء القانون الدولي إنها أثارت مخاوف إزاء حقوق الإنسان عندما صدرت لأول مرة في مارس آذار.

وقال ترامب لشبكة فوكس إن إيران أتيحت لها فرصة لتوقيع اتفاق يضمن لها النجاة، وإنه قد يواصل شن مزيد من الغارات لبطء وتيرة المفاوضات، وذلك ردا على سؤال حول أحدث الهجمات الإيرانية اليوم على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بعد الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز.

وركزت المحادثات على وضع إطار عمل لوقف الحرب، وتخفيف التوتر في مضيق هرمز، وإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات حول قضايا تشمل المواد النووية الإيرانية.

ولم يتسن بعد التواصل مع ممثلين للبيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن منشور ترامب أو الأنباء بشأن المشاورات مع الولايات المتحدة.

(إعداد سلمى نجم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران ومعاذ عبدالعزيز)