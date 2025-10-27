The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير “مناسب”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي غير “مناسب”.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة “اير فورس وان” الرئاسية “عليه وضع حد للحرب (في أوكرانيا). الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ”.

وأعلن بوتين الأحد أن بلاده أجرت تجربة نهائية ناجحة لصاروخ “بوريفيستنيك” الذي قال إن مداه “غير محدود”.

تعهّد ترامب وضع حد سريع لحرب أوكرانيا فور عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، لكن المحادثات بين موسكو وكييف تعطّلت رغم جهود الوساطة التي قام بها.

في الأثناء، تتقدّم القوات الروسية ميدانيا في أوكرانيا بشكل بطيء ولكنه ثابت.

بور-رسك/لين/دص

