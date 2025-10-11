ترامب يعلن عن اتفاقية مع استرازينيكا بشأن أسعار الأدوية مقابل اعفاء من الرسوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاقية مع شركة أسترازينيكا البريطانية، قال إنها ستفضي إلى خفض كبير لأسعار الأدوية المحلية مقابل منح عملاق صناعة الأدوية إعفاء ضريبيا.

وبموجب هذا الاتفاق الذي يأتي عقب اتفاق مماثل أُعلن عنه الشهر الماضي مع شركة فايزر الأميركية العملاقة، تقوم شركة أسترازينيكا بتقديم أسعار تراعي قاعدة “الدولة الأكثر رعاية”، وهي قاعدة تفرض ربط أسعار المنتجات في الولايات المتحدة بأدنى أسعارها في الدول الغنية الأخرى، لبرنامج التأمين الصحي الحكومي ميديكيد المخصص للأميركيين ذوي الدخل المحدود.

وأضاف المسؤولون أن شركة الأدوية البريطانية وافقت على المشاركة في موقع إلكتروني هو “ترامب آر إكس” (TrumpRx) يتيح للمستهلكين شراء بعض الأدوية بشكل مباشر بأسعار مخفضة.

وقال محمد أوز، المسؤول المُعين من ترامب على رأس مراكز خدمات ميديكيد وميديكير، إن أسترازينيكا ستُقدم أيضا أدوية مُخفضة الأسعار “بشكل كبير” لأمراض الرئة.

في المقابل، وافق مسؤولون في إدارة ترامب على تأجيل فرض رسوم جديدة على أسترازينيكا لمدة ثلاث سنوات.

وكانت الشركة أعلنت سابقا عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة ردا على تهديدات وشيكة بفرض رسوم جمركية.

وقال الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا باسكال سوريو الذي ظهر مع ترامب وأوز ومسؤولين آخرين في فعالية بالبيت الأبيض مساء الجمعة “معظم منتجاتنا تُصنع محليا، لكننا بحاجة إلى نقل الجزء المتبقي إلى هذا البلد”.

ويأتي هذا الاتفاق عقب اتفاقية مع فايزر في 30 أيلول/سبتمبر منحت فيها الإدارة الأميركية الشركة إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الرسوم الجمركية مقابل خفض الشركة العملاقة طوعا أسعار أدوية في الولايات المتحدة.

وتثير أسعار الأدوية المرتفعة غضبا في الولايات المتحدة. واتُخذت بشأنها العديد من الإجراءات التشريعية والإدارية التي يصعب تحديد أثرها.

ولم يتضمن إعلان البيت الأبيض المتعلق بشركة فايزر جميع الأدوية المتوقع خفض أسعارها. وأدرجت ورقة معلومات صادرة عن الإدارة ثلاثة أدوية فقط، لكنها لا تشمل أيا من أكثر منتجات فايزر مبيعا في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم شركة فايزر وشركات الأدوية الأخرى بعد إعلان 30 أيلول/سبتمبر، ما يُشير إلى أنها لا تُعتبر عبئا كبيرا على أرباح هذه الشركات.

وقال المحلل في مؤسسة سي إف آر إيه للأبحاث سيل هاردي “من منظور الشركة، هناك رؤية أوضح للمستقبل” مضيفا “هم يعلمون أنهم لن يواجهوا رسوما لمدة ثلاث سنوات”.

ورأى هاردي أن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير إدارة ترامب على أسعار الأدوية على نطاق واسع.

وسيُحدد جزء من ذلك من خلال مفاوضات تجري في تشرين الثاني/نوفمبر لتسعير 15 دواء رئيسيا، بموجب تشريع وقعه الرئيس السابق جو بايدن في 2022.

