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ترامب يعلن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران

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من كانيشكا سينغ وآندرو ميلز وباريسا حافظي

واشنطن/الدوحة/إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن وقف إطلاق نار “كامل وشامل” بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “على اعتبار أن كل شيء سيمضي كما هو مفترض، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية