ترامب يقول وقف إطلاق النار في غزة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية

1دقيقة

على متن الطائرة الرئاسية (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية الدامية في غزة التي قالت سلطات الصحة بالقطاع إنها أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل.

وأضاف ترامب “لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع ترامب للصحفيين “لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد”.

وتبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)