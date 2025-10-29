The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يقول وقف إطلاق النار في غزة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

على متن الطائرة الرئاسية (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية الدامية في غزة التي قالت سلطات الصحة بالقطاع إنها أسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل.

وأضاف ترامب “لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع ترامب للصحفيين “لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد”.

وتبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)

