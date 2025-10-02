ترامب يكثّف الضغط على الديموقراطيين بشأن الإغلاق الحكومي

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى أنه ينوي المضي قدما في تطبيق تهديده بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفدراليين في وقت يكثّف الضغط على الديموقراطيين لدعم الخطوات الرامية لوضع حد للإغلاق الحكومي.

وأعلن الرئيس الجمهوري أنه سيجتمع مع مدير “مكتب الإدارة والميزانية” راسل فوت “لتحديد أي من الوكالات الديموقراطية الكثيرة، ومعظمها قائمة على الاحتيال السياسي، يوصي بخفض التمويل لها وإذا ما كان هذا الخفض موقتا أو دائما”.

وجاء إعلان ترامب على موقعه “تروث سوشال” مع دخول الحكومة يومها الثاني من الإغلاق الذي يتوقع على إثره أن يتم إيقاف 750 ألف موظف عن العمل من دون دفع رواتبهم في مجموعة واسعة من الوكالات.

وأفاد فوت الجمهوريين في مجلس النواب الأربعاء بأنه سيتم استهداف العديد من هؤلاء الموظفين بعمليات تسريح دائمة سيتم الإعلان عنها خلال يوم أو يومين، مكررا تهديدات الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي أشارت إلى أن الإقالات “وشيكة”.

وشدد ترامب على أنه يرى في خفض الموظفين وسيلة لزيادة الضغط على الديموقراطيين، مشيرا إلى أنه “بإمكاننا القيام بأمور خلال الإغلاق لا يمكن العودة عنها، تكون سيئة بالنسبة لهم ولا يمكن لهم تغيير مسارها، مثل تسريح أعداد كبيرة من الناس”.

كما أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستجمّد تمويلا فدراليا بقيمة 18 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في مدينة نيويورك التي يهيمن عليها الديموقراطيون، متحدّثة عن مخاوف تتعلّق بسياسات التنوّع والمساواة والإدماج.

لكن وردت رسائل متباينة بشأن عمليات التسريح إذ صوّر نائب الرئيس جاي دي فانس الأربعاء خفض القوى العاملة على أنه شر لا بد منه تفضّل الحكومة تجنّبه.

– تحميل المسؤولية –

أفاد فانس الصحافيين بأن الوكالات الفدرالية لا تُستهدف لأسباب سياسية، لكنه أضاف “لنكن صادقين، إذا استمر ذلك لعدة أيام أخرى أو، لا قدّر الله، لعدة أسابيع أخرى، سيتعيّن علينا تسريح موظفين”.

واعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز أن التهديد ليس إلا محاولة للترهيب وقال إن الإقالات الواسعة لن تصمد أمام القضاء.

وتخلى ثلاثة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ عن موقف أقرانهم لكن البقية صوّتوا ضد قرار مرره مجلس النواب يبقي التمويل الحكومي عند مستوياته الحالية حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولن يصوّت مجلس الشيوخ الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودية لكن يتوقع أن يجري تصويت آخر الجمعة وفي معظم الأيام إلى حين حل الخلاف.

وحاليا، يتمسّك الديموقراطيون بمطالبهم بشأن تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل.

وستكون هناك حاجة لخمسة أصوات ديموقراطية إضافية للوصول إلى عتبة 60 صوتا في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي مرره مجلس النواب.

وفي وقت يسعى كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الإغلاق، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب يحمّل الحزبين المسؤولية على حد سواء.

ويظهر استطلاع جديد لـ”نيويورك تايمز/سيينا” أن ثلثي المستطلعين قالوا إن على الديموقراطيين عدم إغلاق الحكومة إذا لم يوافق الجمهوريون على مطالبهم.

لكن استطلاعا لـNPR/PBS News/Marist أظهر أن عددا أكبر من المستطلعين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق بينما يحمّل ثلثهم تقريبا الطرفين المسؤولية بنفس القدر.

وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة “سي إن بي سي” الخميس بأن أي إغلاق سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، ما يفاقم الضغط على الديموقراطيين للاستسلام والتصويت من أجل إعادة فتح الحكومة.

وقال “هذه ليست الطريقة التي يتعيّن من خلالها مناقشة الأمور، إغلاق الحكومة والتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي”.

