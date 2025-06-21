تركيا: إسرائيل تجر المنطقة إلى كارثة بهجماتها على إيران

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظرائه من الدول الإسلامية إن إسرائيل تجر المنطقة إلى “كارثة شاملة” بهجماتها على إيران، مضيفا أن على القوى العالمية منع تفاقم الحرب وتحولها إلى صراع أوسع.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، دعا فيدان الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب إيران ضد إسرائيل، وقال إن المنطقة تواجه “مشكلة إسرائيل” بعد هجومها على غزة وهجماتها على لبنان وسوريا واليمن وإيران.