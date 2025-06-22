تركيا: القصف الأمريكي على إيران يزيد من خطر اتساع رقعة الصراع

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأحد إن القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية زاد من خطر تحول الصراع الإقليمي إلى عالمي، مضيفة أن أنقرة تشعر بقلق بالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذه الهجمات.

ونادت الوزارة في بيان بضرورة عدم السماح باتساع رقعة الهجمات لتصبح حربا عالمية أوسع، داعية جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية ووقف الهجمات على الفور.

وأكدت أن المفاوضات وحدها هي السبيل لحل النزاع النووي بين طهران وواشنطن.