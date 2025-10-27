The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: نعتزم شراء 24 طائرة يوروفايتر إضافية من عُمان وقطر

(رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين عزمها شراء 24 طائرة مقاتلة إضافية يوروفايتر تايفون لتعزيز أسطولها الجوي، مشيرة إلى أن نصف هذا العدد سيأتي من قطر والنصف الآخر من سلطنة عمان.

جاء هذا الإعلان بعد أن وقّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.7 مليار دولار) مع تركيا في وقت سابق من يوم‭ ‬الاثنين لتوريد 20 طائرة تايفون جديدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز العلاقات الدفاعية بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي وتدعم دفاعات تركيا الجوية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

