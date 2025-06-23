تصاعد التوتر في مضيق هرمز يزيد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب

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لندن (رويترز) – قالت مصادر في قطاع التأمينليوم الاثنين إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات المتجهة إلى الشرق الأوسط في الخليج قفزت إلى 0.5 بالمئة من نحو 0.2 إلى 0.3 بالمئة قبل أسبوع بعد الضربات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية وتزايد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز.

وتعتمد تكلفة الرحلة التي تستغرق سبعة أيام على قيمة السفينة، وستبلغ التكاليف الإضافية عشرات الآلاف من الدولارات يوميا.

وقالت المصادر لرويترز وخدمة (ذا إنشورر) التابعة لمجموعة تومسون رويترز إنه في حين أن شركات التأمين عادة ما تقوم بتسعير المخاطر والأسعار بشكل منفرد، فإن المستوى الحالي البالغ 0.5 بالمئة يعكس أسعار يوم الاثنين.