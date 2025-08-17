تظاهرات في إسرائيل تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن

خرج آلاف المتظاهرين الأحد إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

في هذا الوقت، استمر التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة واحصى الدفاع المدني في القطاع مقتل 18 فلسطينيا الاحد.

وشهدت عدة مدن في إسرائيل إغلاقا للطرق وإشعالا للإطارات إلى جانب مناوشات مع عناصر الشرطة الذين انتشروا بكثافة بعد دعوات منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين في غزة للتظاهر.

وجاءت الاحتجاجات بعد أكثر من أسبوع من موافقة المجلس الأمني في إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات للاجئين في ظل حرب مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا.

ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم العام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وفي ميدان الرهائن في تل أبيب الذي أصبح رمزا للاحتجاجات خلال الحرب، رُفع مساء السبت علم إسرائيلي ضخم وصور للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وفي مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، رأى رئيس الوزراء أن المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء الحرب في قطاع غزة “يعززون” موقف حركة حماس.

وقال نتانياهو “أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب بدون إلحاق الهزيمة بحركة حماس، لا يعززون موقف حماس ويؤخرون تحرير رهائننا فحسب، بل يضمنون أيضا أن تتكرر مآسي السابع من (تشرين الأول)/أكتوبر”.

وفي وقت لاحق الأحد، اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيركز عملياته على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بهدف توجيه ضربات “حاسمة” ضد حركة حماس.

– “لم نعد قادرين” –

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن معظم المحال التجارية في القدس وتل أبيب أبقت أبوابها مفتوحة أمام الزبائن، وذلك رغم دعوة المتظاهرون ومنتدى عائلات الرهائن والمحتجزين إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية ومن بينها الطريق السريع الواصل بين القدس وتل ابيب.

ومن المتوقع أن تشهد تل أبيب مساء ذروة الاحتجاجات.

ووصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أحد التجمعات الاحتجاجية في تل أبيب وقال “نريد عودتهم (الرهائن) في أسرع وقت ممكن”، داعيا إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على حماس.

وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في أنحاء إسرائيل وقالت إنها لن تتسامح مع أي “إخلال بالنظام العام”، وأعلنت لاحقا عن توقيف “38 متظاهرا”.

وفي القدس، تجمع متظاهرون أمام مقر إقامة نتانياهو، داعين إلى “إنهاء الحرب” و”إعادة الجميع” في إشارة إلى الرهائن.

وعلى بعد مئات الأمتار، في مركز “مأمن الله” التجاري، لم يكن هناك أي إشارة على وجود تظاهرات.

وقال ديفيد فايسمان صاحب معرض فني إن كلفة الانضمام إلى الإضراب ستكون باهظة وخصوصا أن الإيجارات مرتفعة جدا، مشيرا إلى عدم جدوى ذلك.

وأضاف “بجميع الأحوال، الاحتجاجات لن تؤثر على قرارات الحكومة بشأن توسيع الحرب في غزة … لن يكون لها أي فائدة”.

وخارج المجمع التجاري، أغلقت بعض المتاجر أبوابها دعما للإضراب. وعلّقت على واجهة أحد المطاعم عبارة “يوم الأحد 17 آب/أغسطس، نغلق لأننا لم نعد قادرين على تقديم الطعام أو تحمّل الوضع”.

– هجوم على اليمين المتطرف –

تواجه هذه التظاهرات معارضة اليمين المتطرف في إسرائيل لا سيما وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

صباح الأحد، هاجم وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش التظاهرات وقال “يستيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة مشوهة وضارة تخدم مصالح حماس التي تخفي الرهائن في الأنفاق وتسعى لدفع إسرائيل إلى الاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر”.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فاعتبر أن الدعوة إلى الإضراب “فشلت”.

ورأى في منشور عبر تلغرام أن الإضراب “يقوي حماس ويستبعد إمكان عودة الرهائن”.

في المقابل، رفض زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد اتهامات الوزيرين وخاطبهما متساءلا “الا تخجلان؟ لا أحد عزز (من وجود) حماس أكثر منكما”. واعتبر أن “الشيء الوحيد الذي سيُضعف حماس هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة”.

مطلع الشهر الجاري، أثارت ثلاثة فيديوهات نشرتها حماس والجهاد الإسلامي تظهر الرهينتين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، حالة تأثّر كبيرة في إسرائيل وأجّجت الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن للإفراج عن الرهائن.

واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61897 شخصا على الأقل في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

