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تقارير: بريطانيا لا تقدم الدعم لإسرائيل حاليا في مواجهة رد إيران

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لندن (رويترز) – ذكرت تقارير إعلامية بريطانية يوم الجمعة أن لندن لا تقدم حاليا دعما عسكريا لإسرائيل للدفاع عن نفسها في مواجهة رد إيران على القصف الإسرائيلي الذي جرى ليل الخميس.

ونقلت صحيفة التايمز عن مصادر دفاعية القول إن بريطانيا لم تقدم دعما لإسرائيل صباح يوم الجمعة.

وذكرت سكاي نيوز بشكل منفصل أن الطائرات الحربية البريطانية لا تشارك حاليا في عمليات مساعدة في الدفاع عن المجال الجوي الإسرائيلي، لكن هذا قد يتغير مع تطور الوضع.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2024، عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، قالت بريطانيا إن اثنتين من مقاتلاتها وطائرة لإعادة التزود بالوقود ساهمت في محاولات منع مزيد من التصعيد لكن الطائرات لم تشارك في قصف أي أهداف.

وحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلا الجانبين على ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية، ولم تشارك بريطانيا في الضربات الإسرائيلية على إيران ليل الخميس.

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع البريطانيتان بعد على طلبات للحصول على تعليق عن أي مشاركة بريطانية محتملة في حماية إسرائيل.

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