تلغرام تزيل محتويات إباحية بطلب من هيئة كورية جنوبية (إعلام)

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أزالت خدمة المراسلة “تلغرام” محتويات إباحية، بعد طلب من هيئة تنظيم وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، على ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء.

وكانت شبكة “هانكيوريه” الإعلامية الكورية الجنوبية أفادت في نهاية آب/أغسطس أن طلابا جامعيين يديرون مجموعة مناقشة على تطبيق تلغرام يجري من خلالها تداول مواد “إباحية مفبركة” لزميلات لهم، ما أثار غضبا شعبيا.

وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية الاثنين أنها فتحت تحقيقا بشأن “تلغرام” للاشتباه بضلوع الخدمة في “تشجيع” نشر محتوى إباحي مزيف يعتمد خصوصا على صور محوّرة لقصّر.

هذه المحتويات التي توصف بأنها “مواد إباحية مطورة بتقنية التزييف العميق” (“deepfake porn”)، عبارة عن توليفات إباحية يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع لصق وجوه أفراد على صور أو في مقاطع فيديو جنسية.

وإثر طلب من لجنة معايير الاتصالات الكورية، وهي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في كوريا الجنوبية، أعلنت تلغرام أنها أزالت 25 محتوى ذا طبيعة تنطوي على استغلال جنسي، على ما ذكرت وكالة “يونهاب” الثلاثاء.

وأضافت يونهاب نقلا عن الهيئة “اعتذرت تلغرام أيضا عن سوء التواصل بشأن هذه القضية، واستحدثت عنوان بريد إلكتروني مخصصا للاتصالات المستقبلية مع الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام”.

تنتشر الجريمة عبر الإنترنت على نطاق واسع في كوريا الجنوبية، وفق ناشطين يشيرون خصوصا إلى زرع كاميرات تجسس ونشر مواد مرتبطة بـ”الانتقام الإباحي” (محتوى إباحي خاص تتم مشاركته من دون علم الشخص المعني بدافع الانتقام).

وبعد الإعلان عن فتح تحقيق للشرطة في كوريا الجنوبية، أكدت “تلغرام” لوكالة فرانس برس الاثنين أنها “تراقب بنشاط المحتوى الضار على المنصة، بما يشمل المواد الإباحية غير القانونية”.

ويأتي التحقيق الذي فتحته شرطة سيول بعد توقيف رئيس منصة “تلغرام” بافيل دوروف في 28 آب/أغسطس الفائت في فرنسا.

وبعد أربعة أيام من توجيه الاتهام إليه، أُطلق سراح الملياردير، لكنه يخضع لرقابة قضائية مشددة، بما يشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وبحسب النيابة العامة في باريس، اتُّهم دوروف خصوصا بـ”رفض توفير المعلومات اللازمة لعمليات اعتراض مصرح بها قانونا للمراسلات”، والتواطؤ في أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر المنصة.

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