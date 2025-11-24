توناش التركية وكيبكو الكورية الجنوبية توقعان اتفاقا للتعاون في الطاقة النووية

The Swiss voice in the world since 1935
أنقرة (رويترز) – وقعت شركتا توناش التركية للطاقة النووية وكيبكو الكورية الجنوبية للكهرباء يوم الاثنين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع الذي شهده رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج في أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات بخصوص بناء محطة طاقة نووية في تركيا مستمرة وإن مذكرة التفاهم خطوة مهمة.

وقال وزير الطاقة التركي في وقت سابق إن أنقرة ربما تعمل مع كوريا الجنوبية على إنشاء ثاني محطة طاقة نووية في البلاد، والتي من المخطط إقامتها في سينوب بشمال تركيا.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

