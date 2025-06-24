ثلاثة قتلى في شمال شرق أوكرانيا بضربات روسية

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أسفرت ضربات روسية بطائرات مسيّرة عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، في مدينة سومي الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت الإدارة الإقليمية صباح الثلاثاء.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية أوليغ غريغوروف “قرابة منتصف الليل، نفّذ الروس هجوما ضخما بطائرات مسيّرة على قرية (…) لدينا معلومات تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص”.

وبالإضافة إلى الطفل “قتل رجل وامرأة أيضا” بحسب غريغوروف الذي أوضح أن “الضربة أودت بحياة أشخاص من عائلات مختلفة، وكانوا جميعا يعيشون في الشارع نفسه”.

من جهته، قال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف في منشور على تلغرام إن روسيا أطلقت سبع طائرات مسيّرة على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا خلال الليل مشيرا إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجمات.

– استهداف مبنى في موسكو –

وفي العاصمة الروسية، استهدفت طائرة مسيّرة مبنى سكنيا ما أدى إلى إصابة شخصين نقل أحدهما إلى المستشفى، وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف على تلغرام.

وأضاف أنه “تم إجلاء حوالى مئة شخص من بينهم 30 طفلا من المبنى”.

وأضاف أن طائرتين مسيرتين أخريين أسقطتا فوق غرب العاصمة الروسية، دون التسبب في وقوع إصابات.

وليل الأحد الاثنين، قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في “عمليات قصف روسية ضخمة” استهدفت كييف والمنطقة المحيطة بها، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت تتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين البلدين.

واستمرت الضربات أكثر من أربع ساعات، في البداية بطائرات مسيّرة متفجرة، ثم بصواريخ بالستية وصواريخ كروز.

وتعرضت أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية لأضرار نتيجة الهجوم، كما دمر قسم كامل من مبنى سكني متعدد الطوابق.

وأسفرت ضربات في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين، وفقا للسلطات المحلية.

كما تضررت مدرسة، بحسب الرئيس الأوكراني الذي قال “للأسف، من المرجح أن بعض الأشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض”.

وتتعرّض المدن الأوكرانية لضربات روسية كل ليلة، في وقت وصلت المحادثات لوقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.

وتحتل موسكو حاليا نحو خمس مساحة أوكرانيا بعدما أعلنت ضمّ أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي غزتها عام 2014.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة المتحدة الاثنين، اتفاقا لإنتاج طائرات مسيّرة ما يعزز التعاون العسكري مع أوكرانيا.

بور-لغو/الح