جناح حماس العسكري يقول إنه سيسلم رفات رهينة يوم الاثنين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستسلم رفات رهينة انتشلتها يوم الاثنين في غزة عند الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

واستخراج رفات الرهائن المتوفين في غزة وتسليمه إحدى العقبات التي تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.

ولم يُستخرج بعد رفات 13 رهينة متوفين في غزة، حيث أشارت حماس إلى وجود عقبات أمام تحديد مكانهم وسط الأنقاض التي خلفها القتال.

وصرح متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أن حماس تعرف مكان الجثث.

وسمحت إسرائيل يوم الأحد بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مكان الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة، والذي انسحبت القوات الإسرائيلية خلفه في البداية بموجب خطة ترامب.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

