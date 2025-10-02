The Swiss voice in the world since 1935
جنوب أفريقيا تدعو إسرائيل لإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود وبينهم حفيد مانديلا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

جوهانسبرج (رويترز) – دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا يوم الخميس إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب أفريقيا وغيرهم ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومنهم حفيد نيلسون مانديلا، قائلا إن اعتراض إسرائيل لسفن المساعدات المتجهة إلى غزة يعد جريمة جسيمة وانتهاكا للقانون الدولي.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب حربها المدمرة في غزة، وهو ادعاء تنفيه إسرائيل بقوة.

وقال الرئيس سيريل رامابوسا في بيان “اعتراض أسطول الصمود العالمي يعد جريمة جسيمة أخرى ترتكبها إسرائيل ضد التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة وتعزيز السلام في المنطقة”.

وأوضح رامابوسا أن اعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول في المياه الدولية ينتهك أمرا قضائيا صادرا عن محكمة العدل الدولية يقضي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقبل مغادرته جنوب أفريقيا للانضمام إلى الأسطول، قال حفيد مانديلا، نكوسي زويليفيليل، لرويترز “حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي أسوأ من أي شيء واجهه السود في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري”.

وترفض إسرائيل المقارنة بين حياة الفلسطينيين الذين عاشوا في أراض تحتلها إسرائيل أو تحت حصار اقتصادي لأكثر من نصف قرن، وبين حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما كانت حكومة أقلية بيضاء قمعية تحكم الأغلبية السوداء.

(إعداد مروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية