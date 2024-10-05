حقائق وأرقام حول جنيف…المقر الأوروبي للأمم المتحدة

أعيد ترميم مجسم ”الكرسي المكسور“ لإسعاد السياح في ساحة الأمم أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. Keystone / Martial Trezzini

جنيف هي المركز الأوروبي للأمم المتحدة. كما أنها تجتذب العديد من المنظمات غير الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن أشخاص من جميع أنحاء العالم يأتون إليها للعمل والإقامة.

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خلال السنوات العشر الماضية، تضاعف عدد الشركات متعددة الجنسيات في جنيف، وارتفع عدد المنظمات غير الحكومية كثيرا. وبيّنت دراسة نشرتها “مؤسسة من أجل جنيف“ في ديسمبر الماضيرابط خارجي، انجذاب هذه المنظّمات إلى هذه المدينة بحثًا عن ”مناخ مؤسّساتيّ مناسب لتبادل الخبرات، والتكامل، والتحاور”

231

أقرّ مكتب الإحصاء في كانتون جنيف (OCSTAT)رابط خارجي عام 2023، وجود 38 منظمة دولية حكومية، و231 منظمة دولية غير حكومية في جنيف؛ منها المعروفة عالميّا، مثل منظمة السلام الأخضر، ومنظمة أطباء بلا حدود، والصندوق العالمي للطبيعة، ومنها الأقل شهرة مثل منظمة “أكسس ناو”، التي تدافع عن حق المجتمعات المعرضة للخطر في الحصول على المعلومات، ومنظمة “فرونت لاين إيدز” وغيرها.

تتوزّع هذه المنظمات على خمس فئات: العمل الإنساني، والاقتصاد، والصحة، والسلام، والبيئة. وتتراوح مهامها بين الدبلوماسية الدولية (السلام، والأمن، وحقوق الإنسان)، والمجالات العلمية والتقنية (الصحة والعلوم والاتصالات)، والمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وتنشط بعض المنظمات الدولية في أكثر من مجال واحد، إذ تتقاطع في مهمّتها هذه المجالات، كمجال الملكيّة الفكريّة مثلا.

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%41

كما تعد جنيف الدولية موطناً لفسيفساء من السكان، تتنوّع فيه الأصول. فقد بلغت عام 2022 نسبة سكّانها من أصول أجنبيّة، 41.3%، تصل الأوروبيّة منها إلى 72%. وتحتلّ دول المنشأ العشرة المهيمنة، الترتيب التالي؛ فرنسا، والبرتغال، وإيطاليا، وإسبانيا، وكوسوفو، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وأوكرانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة.

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ويحمل حوالي 47% من سكان جنيف، من أصل سويسريّ، جواز سفر أجنبي. فيقارب عدد جوازات السفر الأجنبيّة في كانتون جنيف عموما، ثلثي السكان.

36,000

استقرّت 38 منظمة دولية حكومية نهاية عام 2023 في كانتون جنيف، منها 24 موقعة مع الحكومة السويسرية اتفاقية مقر تمنحها مزايا ضريبية.

وتوفّر هذه المنظمات 28،730 وظيفة (يتراجع هذا العدد لأوّل مرّة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن)، إضافة إلى 4,025 شخصاً، من وفود البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى. وتوظف المنظمات الدولية غير الحكوميّة العاملة في جنيف، والبالغ عددها 461 منظمة، 3،276 شخصاً.

وتوفّر هذه المؤسسات جميعها، إذا أضفنا إليها القنصليات بما فيها من 198 شخصا، حوالي 36،000 وظيفة في جنيف.

2,133

نشطت في جنيف عام 2019، شركات متعدّدة الجنسيات بلغ عددها 2،133 شركة، وقد شهد هذا العدد ارتفاعا كبيرا منذ عام 2008، حين كان لا يتجاوز 931 شركة، منها 754 أجنبيّة. ورافق هذه الزيادة التي قاربت 130% في خمس سنوات، ارتفاع عدد الوظائف التي توفّرها بنسبة 56%، لتزيد من 76,177 إلى 119,169 وظيفةرابط خارجي. وفي الأثناء ارتفعت كذلك نسبة الشركات السويسرية متعددة الجنسيات، بين عامي 2008 و2019، من 19% إلى 39%. فزادت قدرتها التوظيفية من 40%، إلى 52%.

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وتستأثر الشركات متعددة الجنسيات بحوالي 37% من الوظائف في كانتون جنيف، لا سيما في المهن الفكرية، والعلمية، والمناصب الإدارية السامية. وتتنوّع القطاعات الاقتصادية الممثلة، مع حضور كبير للأنشطة العلمية، والتقنية، والتمويل، والتجارة، وصناعة الساعات.

وتتميز المؤسسات والشركات في جنيف الدولية بأنّها صغرى ومتوسطة، رغم استئثار عدد قليل منها بأكثر الوظائف في الكانتون، منها مثلا شركة “يابان توباكو الدولية”، للتبغ والتدخين؛ وشركة “ترافيغورا”، إحدى أكبر الشركات المورّدة للسلع الأساسية في العالم، وشركة “غونفور”، للتجارة في الطاقة، التي تقع مراكز عملياتها الرئيسية في جنيف.

%56

وذكرت ناتالي فونتانيه، وزيرة الشؤون الماليّة في حكومة جنيف، خلال مقابلة مع تلفزيون سويسرا روماندي (RTS)، في ديسمبر عام 2023، أنّ القيمة المضافة التي حقّقتها المؤسسات الدولية (شركات ومنظمات) في كانتون جنيف، شهدت قفزة نوعيّة بنسبة 56% من إجمالي الناتج الخام المحلي. فبعد أن كان 21،3 مليار فرنك عام 2019، أصبح عام 2023 يُقدّر ب32 مليار فرنك. كما سجّل القطاع أكثر من 160 ألف وظيفة، ما يقارب نصف وظائف الكانتون مُجملة.

2,34 مليار فرنك

وتدفعها الفرق الرياضيّة الدوليّة في جنيف، ضرائب بقيمة 2.34 مليار فرنك سويسري سنوياً، منها أكثر من 95% من الشركات متعددة الجنسيات (2.24 مليار فرنك سويسري سنوياً)، ما تقارب نصف الضرائب على الدخل المكتسب في المنطقة، ب 52%.

رابع أهمّ الوجهات السياحية أوروبيا

كما صَنّفت منظّمة “أفضل الوجهات الأوروبيّة” جنيف من بين أكثر خمس وجهات أوروبية زيارةً عام 2024. وتتعاون المنظّمة في هذا التصنيف السنوي مع مؤشر “فوربس الولايات المتحدة الأمريكية”، و”كوندي ناست”، و”ناشيونال جيوغرافيك، بالاستناد إلى اختيارات أكثر من مليون شخص، من 172 دولة.

انتعشت السياحة في جينيف منذ عام 2022، بعد انتهاء جائحة كوفيد-19. وقد تضاعف عدد الليالي المقضّاة عام 2022 تقريبًا، مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 2،965 مليون ليلة، حسب إحصاءات كانتون جنيفرابط خارجي.

وتُعزى هذه الزيادة أساسا، إلى عودة السياح الأجانب بنسبة تفوق 128%، دون إهمال حضور السياحة المحلّية القوي بما يفوق 39%، أو نسبة السياحة الأوروبيّة التي بلغت 40%.

ولكن يقول بانيك رولان، مدير مركز جينيف الدولي لاستقبال الضيوف (كاجي): “تواجه جنيف رغم هذه المقومات، منافسة قويّة جدا، إذ تظهر على الساحة الدوليّة مدن مضيفة عديدة، وعلينا أن نخوض معركة يومية للبقاء في الطليعة”.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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