جنيف الدولية

ريكي هايز: أخصائية العلاج الطبيعي المتطوّعة للعمل في غزّة

غزة
طفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يتلقى العلاج في مستشفى ميداني تابع لمنظمة UK-Med في مواسي، بالقرب من خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت 27 سبتمبر 2025. Copyright 2025, The Associated Press. All Rights Reserved

 هذا الأسبوع، في الحلقة الأخيرة من سلسلة ملفاتنا الصيفية على بودكاست "من داخل جنيف"، تتحدث المضيفة إيموجين فولكس إلى أخصائية العلاج الطبيعي الأيرلندية ريكي هايز، التي تعمل الآن في غزة لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). 

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تقدم إيموجين فولكس تقارير من جنيف لصالح هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) وموقع swissinfo.ch .

إستمع.ي إلى الحوار كاملًا مع هذه الأخصائية الإيرلندية في الحلقة الأخيرة من بودكاست “من داخل جنيف”، والحلقات السابقة (باللغة الإنجليزية):

محتويات خارجية

تقول هايز: “”أعتقد أنني دخلت مجال العلاج الطبيعي بفكرة كلاسيكية – ستكون لدي عيادة صغيرة، أتعامل مع المرضى الخارجيين، كما تعلمون، آلام الظهر، آلام الرقبة. اتضح أنني لم أستمتع بهذا الحلم إطلاقًا بمجرد أن بدأت هذا العمل”.

كانت أول مهمة لها في هذه الوظيفة غير متوقعة.

 “تلقيت هذا البريد الإلكتروني: هل ستكونين مستعدة للذهاب إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK) في غضون أسبوعين؟ لم أكن أعرف ما هي DPRK، لذا، نعم، كوريا الشمالية، وذهبت، بالطبع”.

الآن، تعمل ريكي هايز في غزة، تعالج المرضى الذين يعانون إصابات في العمود الفقري.

“من المعقد جدًا لشخص مصاب بإصابة في العمود الفقري أن ينهض من الأرض، ويتحرك باستخدام إطار للمشي – إذا كان لديه واحد من الأصل. ولكنك لا تملك إطارًا للمشي، ولا تملك كرسيًا متحركًا، ولا سريرًا مرتفعًا. أنت في خيمة، وقد تتشاركها عشرين قريبًا.”

هل يمكن لمرضاها التعافي، بالنظر إلى الوضع في غزة؟ 

 تقول هايز: “العديد من المرضى يغادرون مستشفانا وأقول: لقد قمنا بعمل جيد، لقد بذلنا قصارى جهدنا. لا أعرف ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أو إذا كانوا لا يزالون يمشون، لكننا نفعل ما بوسعنا”. ولكن نعم، هم يعتمدون بشكل كبير على الأصدقاء والعائلة – إذا كان لديهم أي منهم بالطبع.” 

 انضم إلى المضيفة إيموجين فولكس في بودكاست “من داخل جنيف” للاستماع إلى المقابلة الكاملة (باللغة الإنجليزية). اكتشف المزيد عن بودكاست “من داخل جنيف”  هنا.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

