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جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

متظاهرون
واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف بعد أن هاجمها متظاهرون غاضبون Keystone-SDA

في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في منطقة المنظمات الدولية بجنيف. وقاموا بصب الطلاء الأحمر على مدخل المبنى. 

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Keystone-SDA

وتجمع حوالي 200 شخص أمام البعثة الإسرائيلية في الساعة 6:55 مساءً، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم شرطة جنيف ألكسندر براهييه لوكالة الأنباء Keystone-SDA، مؤكدًا تقريرًا نُشر في صحيفة لا تريبيون دي جنيف. 

كما قام المتظاهرون بعرقلة حركة المرور أمام منظمة التجارة العالمية. ثم انتقل التجمع نحو بيرل دو لاك، حيث تفرق حوالي الساعة 8 مساءً.

لم يتعرض أي شخص للاعتقال في ما يتعلق بهذه المظاهرة، التي كانت غير مصرح بها. وظلت الشرطة وعمال النظافة في الموقع حتى وقت متأخر في المساء.

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