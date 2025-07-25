نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخفّض ميزانيتها بنسبة 17%
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09 يوليو 2025
يتعيّن على اللجنة الدولية للصليب الأحمر خفض ميزانيتها بنسبة 17% بحلول نهاية العام.
طالع المزيداللجنة الدولية للصليب الأحمر تخفّض ميزانيتها بنسبة 17%
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الحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف
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02 يوليو 2025
السلطات السويسرية تحل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في جنيف.
طالع المزيدالحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف
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خبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”
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01 يوليو 2025
اتهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، شركة "غلينكور" التي تتخذ من تسوغ السويسرية مقرًا لها، بتحقيق أرباح من اقتصاد إسرائيلي وصفته بأنه "اقتصاد إبادة جماعية".
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سويسرا تجلي دبلوماسيين من طهران وتل أبيب وتؤكّد استمرار قنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة
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18 يونيو 2025
غادر خمسة دبلوماسيين ودبلوماسيات من المواطنين السويسريين العاصمة الإيرانية طهران برًا مع عائلاتهم يوم الثلاثاء، بحسب ما أكده متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية.
طالع المزيدسويسرا تجلي دبلوماسيين من طهران وتل أبيب وتؤكّد استمرار قنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة
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وزير الخارجية السويسري يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
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12 يونيو 2025
دعا وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
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وزير الخارجية السويسري يبحث الأزمة الإنسانية في غزة مع الجانب الإسرائيلي
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11 يونيو 2025
يعتزم وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، اليوم الأربعاء، إثارة المخاوف الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة خلال محادثاته مع الجانب الإسرائيلي.
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الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمحققي الأمم المتحدة
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10 يونيو 2025
قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة الجماعية من خلال استهداف اللاجئين المدنيين في المدارس والمواقع الدينية.
طالع المزيدالجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمحققي الأمم المتحدة
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تظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا
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10 يونيو 2025
تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في محطتي قطار جنيف ولوزان بسويسرا مساء الإثنين، واحتلوا بعض المسارات احتجاجاً على أوضاع غزة، مما تسبب في اضطرابات كبيرة بحركة القطارات.
طالع المزيدتظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا
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منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة
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05 يونيو 2025
منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية تطالب وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس بتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غزة.
طالع المزيدمنظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة
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وزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل
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04 يونيو 2025
أقرّ وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، بأن إسرائيل تُخفق في الوفاء بالتزاماتها من خلال عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل
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