حركة فتح تعيد ناصر القدوة إلى صفوفها بعد 4 أعوام على فصله

2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) يوم الاحد إنها وافقت على إعادة ناصر القدوة إلى صفوفها بعد فصله في مارس آذار عام 2021.

وأضافت الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان بعد اجتماع لجنتها المركزية في رام الله “إنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومواكبة التطورات والتحركات الخاصة بقضية شعبنا”.

وكانت حركة فتح قررت فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات لسعيه إلى طرح قائمة منفصلة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية كانت ستجرى بعد ذلك بشهرين لكنها لم تُجر حتى الآن.

ونشرت الوكالة الرسمية نص رسالة بعث بها القدوة، الذي كان يشغل منصب عضو لجنة فتح المركزية، إلى عباس يطالب فيها بعودته إلى صفوف الحركة.

وجاء في رسالة القدوة “إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدرتنا وإمكانيتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدفنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال”.

وتضيف الرسالة “عليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة ولموقعي بجانبكم كي تنهض بواقعنا ونتسمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير علي خفاجي)