The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حركة فتح تعيد ناصر القدوة إلى صفوفها بعد 4 أعوام على فصله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) يوم الاحد إنها وافقت على إعادة ناصر القدوة إلى صفوفها بعد فصله في مارس آذار عام 2021.

وأضافت الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان بعد اجتماع لجنتها المركزية في رام الله “إنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومواكبة التطورات والتحركات الخاصة بقضية شعبنا”.

وكانت حركة فتح قررت فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات لسعيه إلى طرح قائمة منفصلة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية كانت ستجرى بعد ذلك بشهرين لكنها لم تُجر حتى الآن.

ونشرت الوكالة الرسمية نص رسالة بعث بها القدوة، الذي كان يشغل منصب عضو لجنة فتح المركزية، إلى عباس يطالب فيها بعودته إلى صفوف الحركة.

وجاء في رسالة القدوة “إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح في كافة أطرها تمثل الطريق الأسهل والأنجع لتوظيف قدرتنا وإمكانيتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدفنا الوطنية المتمثلة بنيل الحرية والاستقلال”.

وتضيف الرسالة “عليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة ولموقعي بجانبكم كي تنهض بواقعنا ونتسمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة- تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية