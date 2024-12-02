حصري-مصادر: حزب الله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين لشمال سوريا دعما للأسد

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بيروت (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير حزب الله اللبناني لرويترز يوم الاثنين أن الجماعة لا تنوي حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري هناك.

وشن تحالف من جماعات المعارضة المسلحة هجوما مفاجئا الأسبوع الماضي على شمال سوريا واستولى على مناطق كانت تسيطر عليها الحكومة في محافظتي حلب وإدلب وأجبر القوات الحكومية على الخروج من مدينة حلب في أكبر انتكاسة للرئيس السوري بشار الأسد منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الاثنين إن الجيش السوري قادر على مواجهة مقاتلي المعارضة المسلحة لكن “جماعات المقاومة ستساعد وإيران ستقدم أي دعم مطلوب”، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.

وقالت المصادر إن حزب الله لم يُطلب منه التدخل بعد وإن الجماعة “ليست مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة” بعد أن أنهى وقف إطلاق النار عاما من الأعمال القتالية مع إسرائيل بما في ذلك اشتباكات برية مكثفة في جنوب لبنان.

ولم ترد جماعة حزب الله على طلب للتعليق بعد.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن إيران تراقب التطورات عن كثب ومستعدة لمساعدة الحكومة السورية بأي طريقة ممكنة، لكن طهران ليس لديها خطة حاليا لتقديم الدعم العسكري، بما في ذلك نشر عسكريين على الأرض.

وأضاف “خلال الاجتماعات مع المسؤولين السوريين، لم يُطلب من إيران نشر عسكريين”.

وقال مسؤول إقليمي مقرب من طهران ردا على سؤاله عن حزب الله “طهران على تواصل بحزب الله، ولا، لم يكن هناك أي طلب من هذا القبيل من الحكومة السورية حاليا”.

وذكر مصدر مطلع على عمليات الجماعة أنها خسرت ما يصل إلى أربعة آلاف مقاتل في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل متزايد مقاتلي الجماعة في سوريا، حيث تدخل حزب الله لمساعدة قوات الجيش السوري على استعادة الأراضي بداية من 2013، إلى جانب حليفتيه إيران وروسيا.

وقال أحد المصادر إن الجماعة سحبت قيادات كبيرة من المسؤولين عن حلب من شمال سوريا للمساعدة في خوض حرب برية ضد إسرائيل.

وقال مصدران آخران، أحدهما لبناني والآخر سوري، إن حزب الله سحب قوات تابعة له من سوريا في منتصف أكتوبر تشرين الأول، عندما احتدمت المعارك مع إسرائيل على طول الحدود.