The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حصري-مصدر: قوات أمريكية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية هجومية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من فيل ستيوارت

13 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز أمس الجمعة إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في أحدث تصعيد عسكري رغم إشارة واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران أمس الجمعة من إطلاق مزيد من الطائرات المسيّرة على السفن التي تحاول عبور المضيق.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية