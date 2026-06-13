حصري-مصدر: قوات أمريكية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية هجومية

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من فيل ستيوارت

13 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز أمس الجمعة إن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في أحدث تصعيد عسكري رغم إشارة واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران أمس الجمعة من إطلاق مزيد من الطائرات المسيّرة على السفن التي تحاول عبور المضيق.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)