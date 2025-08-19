حقائق-تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس وتدرسه إسرائيل

(رويترز) – ينص اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين، على تطبيق هدنة تستمر 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات حول إنهاء الصراع.

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل على الاقتراح بحلول نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم قطر التي تتوسط في المحادثات يوم الثلاثاء إن الاتفاق مطابق تقريبا لاقتراح طرحته واشنطن في وقت سابق هذا العام ورفضته حماس في يوليو تموز.

وفيما يلي التفاصيل الرئيسية لمقترح وقف إطلاق النار كما أوجزها لرويترز قيادي بارز في حماس ومصدران أمنيان مصريان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما:

– سيتم إعادة 10 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى جانب رفات 18 آخرين على مدار 60 يوما. وتقول إسرائيل إنه من بين 50 رهينة تحتجزهم حماس وحلفاؤها، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

– وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا حكمت عليهم بالسجن المؤبد و50 فلسطينيا حكمت عليهم بالسجن لأكثر من 15 عاما.

– ومقابل كل جثة تعيدها حماس، ستعيد إسرائيل جثث 10 مقاتلين فلسطينيين.

– ستسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– سيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، لكنه سينسحب إلى منطقة بعرض كيلومتر واحد تقريبا على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع تشمل أيضا منطقتي بيت لاهيا والشجاعية.

– وبمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستبدأ حماس وإسرائيل مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار.

(تغطية صحفية نضال المغربي وأحمد شلبي من القاهرة وآندرو ميلز من الدوحة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)