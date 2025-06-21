حقائق-طلاب أجانب مؤيدون للفلسطينيين اعتقلتهم إدارة ترامب ثم أطلق سراحهم

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبات قضائية خلال محاولتها ترحيل طلاب ومتظاهرين أجانب مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك يوم الجمعة عندما أمر قاض بإطلاق سراح محمود خليل، الذي تخرج من جامعة كولومبيا، من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة.

ووصف ترامب المحتجين بأنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع المتطرفين. ويقول المحتجون، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة وبين معاداة السامية وبين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وفي ما يلي بعض أبرز الأجانب المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين جرى اعتقالهم دون أن توجه إليهم تهم ارتكاب جريمة، ثم أمر قاض بإطلاق سراحهم:

* محمود خليل

من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس آذار.

وهو فلسطيني ولد ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا. ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي.

واستنكر خليل في السابق معاداة السامية والعنصرية. وزوجته نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام، مواطنان أمريكيان.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في 20 يونيو حزيران بإطلاق سراحه وقال إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.