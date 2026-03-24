حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

reuters_tickers

6دقائق

من نيرة عبدالله ومنة علاء الدين

24 مارس آذار (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، وردت إيران بغارات جوية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول الخليج.

وفيما يلي عدد قتلى الحرب المسجل حتى 23 مارس آذار والذي لم تتحقق رويترز منه على نحو مستقل.

* إيران قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، في 22 مارس آذار إن 3231 شخصا لقوا حتفهم بينهم 1407 مدنيين، بما في ذلك 210 أطفال على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وأشارت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية إلى مقتل 1270 شخصا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها. ولم يُقدّم أي توضيح بشأن هذا التناقض.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان قالت السلطات اللبنانية إن نحو 1039 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وذكرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية اللبنانية أن أكثر من 100 من القتلى من الأطفال.

* العراق ذكرت سلطات الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 60 شخصا قتلوا. ومعظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 16 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية بالصواريخ. وقال الجيش إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان، كما قُتلت أربع نساء فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني على الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق منفصل، قُتل إسرائيلي داخل سيارته بنيران الجيش في 22 مارس آذار قرب الحدود مع لبنان. وقالت إسرائيل أمس الاثنين إن قواتها أطلقت قذيفة مدفعية عن طريق الخطأ مما تسبب في مقتل مزارع قرب الحدود اللبنانية، ليكون بذلك أول مدني إسرائيلي يُقتل في المواجهة الحدودية الدائرة بالتزامن مع الحرب في إيران.

* الولايات المتحدة قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

* قطر قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قُتلوا في 22 مارس آذار في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان من الفنيين.

* الكويت أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* سوريا ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة أشخاص قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عُمان قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

* فرنسا قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(شارك في التغطية أحمد رشيد وجوناثان آلن وجنى شقير ومعيان لوبيل وبيشا ماجد – إعداد سامح الخطيب ومحمد عطية للنشرة العربية )