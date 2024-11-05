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حقائق-من هو وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس؟

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القدس (رويترز) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة يوآف جالانت من منصب وزير الدفاع وعين بدلا منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو إنه لم يعد يثق في إدارة جالانت للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ومنها الحربان المستمرتان في غزة ولبنان.

وفيما يلي بعض الحقائق عن كاتس:  

* وُلد كاتس عام 1955 في مدينة عسقلان الساحلية بإسرائيل والتحق بالجيش عام 1973 وخدم في صفوف قوات المظلات قبل أن يترك الخدمة عام 1977. ولم يشغل كاتس أي منصب قيادي كبير في الجيش الإسرائيلي، على عكس سلفه جالانت الذي كان جنرالا قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في 2022.

* كاتس عضو في حزب ليكود اليميني الذي يرأسه نتنياهو كما أنه عضو في الكنيست منذ عام 1998. وعمل كاتس في عدد من اللجان بالكنيست، منها اللجان المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع والقضاء.

* شغل كاتس عدة مناصب وزارية خلال العقدين الماضيين، منها وزير الزراعة والنقل والمخابرات والمالية والطاقة، وعُين وزيرا للخارجية في عام 2019.

* بصفته وزيرا للخارجية، أعلن كاتس في أكتوبر تشرين الأول أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخص غير مرغوب فيه بسبب ما وصفه بعدم تنديد جوتيريش “بشكل قاطع” بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل والسلوك المعادي للسامية وإسرائيل.

* وفي أكتوبر تشرين الأول أيضا، أمر كاتس مسؤولين في وزارة الخارجية ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن حظرت باريس مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري بحري عسكري.

* لم يكن كاتس ضمن الشخصيات البارزة في المحادثات الإسرائيلية الأمريكية خلال الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي وصل عددها إلى 11 زيارة. ولم يعقد بلينكن سوى اجتماعات قليلة مع كاتس، لكنه كان يلتقي بانتظام مع جالانت.

* التحق كاتس في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا بالجامعة العبرية بإسرائيل، وهو متزوج ولديه طفلان.

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