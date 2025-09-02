سبع حقائق عن أطول سدّ في أوروبا
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
قراءة معمّقة
المزيد
المؤتمرات البلدية: هنا يقرّر الشعب السويسري ما يحدث على عتبة داره
المزيد
رسوم ترامب تكشف ضعفًا في ركائز استقلال الاقتصاد السويسري
المزيد
لماذا لا تعترف سويسرا بفلسطين كدولة؟
المزيد
اقتراع 28 سبتمبر: دعوة الشعب السويسري لحسم الجدل بشأن الهوية الرقمية
المزيد
عندما يكون ضرر تشخيص المرض أكبر من نفعه
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.