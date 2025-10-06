حماس تستعد لمفاوضات في القاهرة وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب وتحرير الرهائن

reuters_tickers

11دقائق

tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-PREVIEW:48000:MP3 mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-STREAM:22.050:MP3 mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-STREAM:48000:M4A aac tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-STREAM:48000:MP3 mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-STREAM:48000:WAV wav tag:reuters.com,2025:binary_LOA070405102025RP1-STREAM:48000M:WAV wav tag:reuters.com,2025:binary_LOP070405102025RP1-BASEIMAGE:960X540 jpegBaseline tag:reuters.com,2025:binary_LOP070405102025RP1-THUMBNAIL:160X90 jpegBaseline tag:reuters.com,2025:binary_LOP070405102025RP1-THUMBNAILGRID jpegBaseline tag:reuters.com,2025:binary_LOP070405102025RP1-VIEWIMAGE:512X288 jpegBaseline tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:1756:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:2000:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:5128:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:6756:16X9:MPG mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:700:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:8256:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:8256M:16X9:MP4 H264/mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:CLOSEDCAPTION:SRT srt tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:CLOSEDCAPTION:VTT vtt tag:reuters.com,2025:binary_LOV070405102025RP1-STREAM:SHOTLIST:JSON json tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:13756:16X9:HD1080I50:MP4 mp4 tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:13756:16X9:HD1080I60:MP4 mp4 tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:1756:16X9:MP4 mp4 tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:2128:16X9:MP4 mp4 tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:6756:16X9:SD525I30:MPG mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-STREAM:6756:16X9:SD625I25:MPG mpeg tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-THUMBNAILGRID jpegBaseline tag:reuters.com,2025:binary_LWD070405102025RP1-VIEWIMAGE:768X432 jpegBaseline من نضال المغربي وألكسندر كورنويل وجاسبر وارد

واشنطن/القاهرة/القدس (رويترز) – يستعد وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الموجود في مصر حاليا لمحادثات مع إسرائيل تأمل الولايات المتحدة أن تؤدي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه مفاوضون إسرائيليون إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في وقت لاحق من يوم‭ ‬الاثنين لإجراء محادثات حول إطلاق سراح الرهائن، كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، توقع ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن ينضم كبير المفاوضين الإسرائيليين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ ينتظر تطورات المفاوضات. ولم يُعلق متحدثون باسم ديرمر ولا رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي نيوز) “سنعرف في القريب العاجل ما إذا كانت حركة حماس جادة أم لا من خلال سير المحادثات الفنية فيما يتعلق بالأمور اللوجستية”.

وأبدى ترامب تفاؤلا، وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تم إبلاغي بأنه من المقرر إتمام المرحلة الأولى (من الخطة) هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة”.

وتتعلق المرحلة الأولى بإطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين. ولا يزال هناك 48 رهينة في غزة، 20 منهم على قيد الحياة.

ووصل وفد حماس بقيادة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضي الحركة، إلى القاهرة مساء الأحد لينضم لممثلين عن الولايات المتحدة وقطر لعقد محادثات بشأن تطبيق الخطة.

والزيارة هي الأولى بالنسبة للحية إلى مصر منذ نجاته من غارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وروج ترامب لخطة من عشرين نقطة تهدف إلى إنهاء القتال في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وتحديد مستقبل القطاع. ووافقت إسرائيل وحماس على أجزاء من الخطة.

وقالت حماس يوم الجمعة إنها قبلت بعض البنود الرئيسية من خطة ترامب، ومنها إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن.

لكن الحركة تركت بعض القضايا مرهونة بمزيد من المفاوضات، فضلا عن أمور لم توضح موقفها منها مثل ما إذا كانت مستعدة للتخلي عن سلاحها، وهو أحد مطالب إسرائيل الرئيسية لإنهاء الحرب.

ورحب ترامب برد حماس وطلب من إسرائيل وقف قصف غزة، لكن الهجمات استمرت.

* تجنب نهج تدريجي

قال مسؤول مطلع على المحادثات في مصر إن المفاوضات ستركز على التوصل إلى اتفاق شامل قبل تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول لرويترز “هذا يختلف عن الجولات السابقة من المفاوضات التي اتبعت نهجا تدريجيا حيث تم الاتفاق على المرحلة الأولى ثم تطلب الأمر المزيد من المفاوضات للوصول إلى المراحل اللاحقة في وقف إطلاق النار”.

وأضاف “شهدت هذه الجولات اللاحقة من المفاوضات انهيار الأمور سابقا، وهناك جهد واع بين الوسطاء لتجنب هذا النهج هذه المرة”.

* الهجمات مستمرة

جددت الخطة آمال وقف الحرب بين الفلسطينيين لكن الهجمات الإسرائيلية تواصلت دون هوادة يوم الأحد ودكت طائرات ودبابات مناطق في أنحاء القطاع.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 19 على الأقل في أنحاء القطاع يوم الأحد، من بينهم أربعة كانوا يسعون للحصول على مساعدات في جنوب القطاع، وخمسة سقطوا في غارة جوية على مدينة غزة.

وقال أحمد أسعد، وهو من النازحين في وسط القطاع، إنه شعر ببعض الأمل حينما انتشرت الأنباء عن خطة ترامب، لكن لم يتغير شيء.

وتابع قائلا “للأسف، لا ترجمة لهذا على أرض الواقع. ما فيه أي تغيير في الوضع، بل العكس، لا نعرف ما علينا فعله؟ هل نظل في الشوارع؟ هل نغادر؟”.

* البعض متفائل في إسرائيل

في مؤشر على التفاؤل في إسرائيل بخطة ترامب، بلغ الشيقل أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار ووصلت الأسهم في تل أبيب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وعبر سكان في تل أبيب عن شعورهم بالتفاؤل. وقالت جيل شيلي “إنها المرة الأولى منذ شهور التي أشعر فيها بالأمل بالفعل. بثّ ترامب الكثير من الأمل في نفوسنا، ونحن نثق فيه وفي قيادته”.

لكن على الصعيد السياسي داخليا، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه محاصرا بين الضغوط المتزايدة لإنهاء الحرب من جانب أُسر الرهائن والإسرائيليين المنهكين من الحرب، وبين مطالب الأعضاء المتشددين في الائتلاف الحكومي الذين يصرون على المضي في الحملة العسكرية على قطاع غزة.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس إن وقف الهجمات على غزة “خطأ فادح”.

ويتمتع سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، وهو متشدد أيضا، بنفوذ كبير في حكومة نتنياهو وهددا بإسقاطها إذا انتهت حرب غزة.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط قال إنه سيتم توفير غطاء سياسي لإنجاح مبادرة ترامب و “لن نسمح لهم بنسف الاتفاق”.

وبدأت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 67 ألفا، معظمهم من المدنيين، وإلى دمار واسع النطاق. وتسببت الحملة العسكرية على القطاع في عزلة دولية لإسرائيل.

(شاركت في التغطية جيداء طه من القاهرة ومحمود عيسى من غزة وميرو مامان من تل أبيب – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)