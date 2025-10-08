حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة وتدعو الضامنين لإلزام إسرائيل بالتنفيذ
(رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، عقب محادثات حول مقترح مقدم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت الحركة في بيان أن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.
ودعت الحركة في البيان ترامب والدول الضامنة للاتفاق ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
(تغطية صحفية إيناس العشري وحاتم ماهر من القاهرة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)