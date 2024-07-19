مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
أخبار
حياة سويسرية

“كبسولة الانتحار جاهزة للاستخدام في سويسرا هذا العام”

سيتم استخدام كبسولة الانتحار في سويسرا هذا العام
سيتم استخدام كبسولة الانتحار في سويسرا هذا العام Keystone-SDA

أكدت منظمة ذا لاست ريزورت يوم الأربعاء الماضي أن كبسولة الانتحار "ساركو" ستُستخدم في سويسرا هذا العام.  

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/م.ا

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قالت فيونا ستيوارت، العضو المؤسس لمنظمة ذا لاست ريزورت (The Last Resort)، إن الكشف عن تفاصيل كيفية موت شخص بشكل رحيم يُعد تصرفًا غير محترم، لكنها رجّحت أن يتم استخدام الكبسولة هذا العام.

المزيد

وأفادت المنظمة أن محاميها ومحامياتها تواصلوا.ن مع عدة كانتونات، لكن ستيوارت لم تفصح عن أسمائها. وأكدت المنظمة أنها لا تواجه أي مشكلات قانونية.

المزيد
عرض كبسولة الانتحار

المزيد

كبسولة الموت الرحيم “ساركو” تأمل في الحصول على اعتماد في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على تشغيل كبسولة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في المساعدة على الانتحار بشكل قانوني يظل مجرد أمل في انتظار التحقيق، وفقا للعديد من الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع.

طالع المزيدكبسولة الموت الرحيم “ساركو” تأمل في الحصول على اعتماد في سويسرا

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت مؤخرًا أن شخصًا في كانتون فاليه يعتزم استخدام كبسولة الانتحار لإنهاء حياته هذا الأسبوع، إلا أن الطبيب المسئول عن سياسة الصحة العامة في الكانتون أصدر حظرًا احترازيًا على استخدامها. كما أعرب مكتب المدعي العام في كانتون شافهاوزن عن قلقه حيال الأمر. وأوضحت ستيوارت لوسائل الإعلام أنها لا ترغب في التعليق على مواقف الكانتونات المختلفة.

كبسولة الانتحار لم تُستخدم بعد

وتهدف المنظمة إلى تمكين الناس من الحصول على “موت أكثر هدوءًا”، وفقًا لما قالته ستيوارت. وأضاف فلوريان ويلت، الرئيس المشارك في المنظمة، أنه لا ضرورة لتواجد الأطباء والطبيبات أو استخدام الأدوية لاستعمال الكبسولة.

وكان فيليب نيتشكي، مخترع كبسولة “ساركو”، قد ادّعى عدة مرات في الماضي أن الكبسولة حصلت على الموافقة في سويسرا، لكنها لم تُستخدم أبدًا. وأفادت ستيوارت أن منظمة ذا لاست ريزورت تأسست قبل بضعة أشهر فقط.

وتعمل العديد من منظمات القتل الرحيم الراسخة في سويسرا مثل إكزيت (Exit) و ديغنيتاس (Dignitas) بشكل وثيق مع الأطباء والطبيبات. وصُممت كبسولة “ساركو” لتمكين الأفراد الذين يرغبون في إنهاء حياتهم من القيام بذلك بمجرد ضغطة زر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

شرطة مكافحة الشغب

المزيد

منظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا

تم نشر هذا المحتوى على تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يكشف عن تزايد القيود على حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، ويطالب بتحسين الوضع في سويسرا.

طالع المزيدمنظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
سيتم مراقبة بنك يو بي إس عن كثب من قبل هيئة مراقبة الأسعار في المستقبل.

المزيد

هيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة

تم نشر هذا المحتوى على بعد اندماج بنك يو بي إس وكريدي سويس، ترغب هيئة مراقبة الأسعار في إلقاء نظرة أكثر تفحصًا على البنك السويسري الكبير الوحيد المتبقي.

طالع المزيدهيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة
امرأة مع طفلتها

المزيد

الحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على لم تتحقّق المساواة بين النساء والرجال في سويسرا حتّى الآن، وفق ما أعلنته الحكومة الفدرالية السويسرية في تقرير قدّمته إلى الأمم المتحدة.

طالع المزيدالحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا
كان البنك الوطني السويسري من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في العالم التي خفّضت سعر الفائدة الرئيسي في شهر مارس الماضي، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة.

المزيد

المصرف الوطني السويسري يُخفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25%

تم نشر هذا المحتوى على قام البنك الوطني السويسري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، من 1.5% إلى 1.25%، وذلك بسبب انخفاض معدل التضخم.

طالع المزيدالمصرف الوطني السويسري يُخفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25%
وافقت اللجنة المعنية على قرار الحكومة الشهر الماضي بدفع المساهمة، بشرط التزامها بالشروط المحددة.

المزيد

سويسرا تمنح الأونروا 10 ملايين فرنك لتغطية احتياجات إنسانية عاجلة في غزة

تم نشر هذا المحتوى على سويسرا تعطي الضوء الأخضر لدفع 10 ملايين فرنك للأونروا لتغطية احتياجات المنظمة الأكثر إلحاحًا في غزة.

طالع المزيدسويسرا تمنح الأونروا 10 ملايين فرنك لتغطية احتياجات إنسانية عاجلة في غزة
قال ماركو كييزا رئيس اللجنة البرلمانية من حزب الشعب السويسري إن الإجراءات المقترحة مبررة في نظر الأغلبية.

المزيد

البرلمان السويسري يؤيّد تشديد الرقابة على المساعدات المخصصة لفلسطين

تم نشر هذا المحتوى على وافق مجلس الشيوخ على اقتراح يدعو إلى فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان عدم استخدام الأموال المقدمة لفلسطين في تمويل الإرهاب.

طالع المزيدالبرلمان السويسري يؤيّد تشديد الرقابة على المساعدات المخصصة لفلسطين
تدريبات عسكرية

المزيد

الجيش السويسري يشارك في مناورات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا

تم نشر هذا المحتوى على سيشارك الجيش السويسري في واحدة من أكبر مناورات العمليات الجوية في أوروبا، والتي تقام في بلد مختلف كل عام.

طالع المزيدالجيش السويسري يشارك في مناورات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا
رفح الفلسطينية

المزيد

سويسرا ”قلقة للغاية“ بشأن العنف المتصاعد في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على في مجلس الأمن الدولي، أدانت سويسرا بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح في قطاع غزة، وإطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل في الآونة الأخيرة .

طالع المزيدسويسرا ”قلقة للغاية“ بشأن العنف المتصاعد في الشرق الأوسط

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية