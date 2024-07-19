“كبسولة الانتحار جاهزة للاستخدام في سويسرا هذا العام”
أكدت منظمة ذا لاست ريزورت يوم الأربعاء الماضي أن كبسولة الانتحار "ساركو" ستُستخدم في سويسرا هذا العام.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قالت فيونا ستيوارت، العضو المؤسس لمنظمة ذا لاست ريزورت (The Last Resort)، إن الكشف عن تفاصيل كيفية موت شخص بشكل رحيم يُعد تصرفًا غير محترم، لكنها رجّحت أن يتم استخدام الكبسولة هذا العام.
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وأفادت المنظمة أن محاميها ومحامياتها تواصلوا.ن مع عدة كانتونات، لكن ستيوارت لم تفصح عن أسمائها. وأكدت المنظمة أنها لا تواجه أي مشكلات قانونية.
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كبسولة الموت الرحيم “ساركو” تأمل في الحصول على اعتماد في سويسرا
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت مؤخرًا أن شخصًا في كانتون فاليه يعتزم استخدام كبسولة الانتحار لإنهاء حياته هذا الأسبوع، إلا أن الطبيب المسئول عن سياسة الصحة العامة في الكانتون أصدر حظرًا احترازيًا على استخدامها. كما أعرب مكتب المدعي العام في كانتون شافهاوزن عن قلقه حيال الأمر. وأوضحت ستيوارت لوسائل الإعلام أنها لا ترغب في التعليق على مواقف الكانتونات المختلفة.
كبسولة الانتحار لم تُستخدم بعد
وتهدف المنظمة إلى تمكين الناس من الحصول على “موت أكثر هدوءًا”، وفقًا لما قالته ستيوارت. وأضاف فلوريان ويلت، الرئيس المشارك في المنظمة، أنه لا ضرورة لتواجد الأطباء والطبيبات أو استخدام الأدوية لاستعمال الكبسولة.
وكان فيليب نيتشكي، مخترع كبسولة “ساركو”، قد ادّعى عدة مرات في الماضي أن الكبسولة حصلت على الموافقة في سويسرا، لكنها لم تُستخدم أبدًا. وأفادت ستيوارت أن منظمة ذا لاست ريزورت تأسست قبل بضعة أشهر فقط.
وتعمل العديد من منظمات القتل الرحيم الراسخة في سويسرا مثل إكزيت (Exit) و ديغنيتاس (Dignitas) بشكل وثيق مع الأطباء والطبيبات. وصُممت كبسولة “ساركو” لتمكين الأفراد الذين يرغبون في إنهاء حياتهم من القيام بذلك بمجرد ضغطة زر.
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