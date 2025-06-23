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خامنئي يحث بوتين على فعل المزيد بعد الضربات الأمريكية

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من باريسا حافظي وجاي فولكونبريدج

إسطنبول/موسكو (رويترز) – أوفد الزعيم الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي وزير الخارجية إلى موسكو يوم الاثنين لطلب المزيد من المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين بعد أكبر عمل عسكري أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل علنا عن اغتيال خامنئي وتغيير النظام في إيران، وهي خطوة تخشى روسيا أن تزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وندد بوتين بالضربات الإسرائيلية لكنه لم يعلق بعد على الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، لكنه دعا الأسبوع الماضي إلى ضبط النفس وعرض أن تتوسط موسكو في مفاوضات البرنامج النووي.

وقال مصدر كبير لرويترز إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيسلم رسالة من خامنئي إلى بوتين، طالبا دعمه.

وذكرت مصادر إيرانية لرويترز أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران.

وأكد الكرملين أن بوتين سيستقبل عراقجي، لكنه لم يحدد جدول أعمال المناقشات.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران وروسيا تنسقان مواقفهما بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.

وتلعب روسيا، الحليف الوثيق لطهران، دورا في المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب بصفتها عضوا يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإحدى الدول الموقعة على اتفاق نووي سابق انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018.

لكن بوتين، الذي دفع بالجيش الروسي في حرب كبرى في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم يبد رغبة واضحة في دخول مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب إيران، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إصلاح العلاقات مع موسكو.

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