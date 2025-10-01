دعوة لإضراب عام واحتجاجات في إيطاليا بعد اعتراض سفن أسطول الصمود

روما (رويترز) – دعت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا يوم الأربعاء إلى إضراب عام يوم الجمعة للتضامن مع أسطول الصمود العالمي الذي يسعى إلى نقل المساعدات إلى قطاع غزة، بينما اندلعت احتجاجات في عدد من المدن في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد ورود تقارير عن اعتراض أفراد عسكريين للأسطول.

وفي جنوب مدينة نابولي، اقتحم متظاهرون المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وأوقفوا حركة القطارات، بينما حاصرت الشرطة محطة تيرميني في روما بعد أن تجمع متظاهرون بالقرب من مداخلها.

ويضم أسطول الصمود العالمي، الذي يتألف من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، مجموعة من المواطنين الإيطاليين.

ويحاول الأسطول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني وإيصال الغذاء والدواء على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية المتكررة للأسطول ليعود أدراجه.

وقال الاتحاد العام الإيطالي للعمل (سي.جي.آي.إل)، في دعوته إلى الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات أخرى أصغر، “الاعتداء على سفن مدنية تقل مواطنين إيطاليين أمر خطير للغاية”.

يأتي هذا الإعلان بعد إضراب عام سابق دعا إليه اتحاد النقابات العمالية في 22 سبتمبر أيلول لدعم غزة وقافلة الصمود، والذي تحول إلى أعمال عنف في ميلانو.

وفي مدينة جنوة بشمال غرب البلاد، أعلن اتحاد النقابات العمالية اعتزامه إغلاق الميناء، ودعا جميع المتظاهرين إلى التجمع في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش عند أحد المداخل الرئيسية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، لم يسمح عمال الموانئ الإيطاليون المحتجون لعدد من السفن بالرسو والتحميل، مستهدفين سفنا زعموا أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق إن نظيره الإسرائيلي أكد له أن القوات المسلحة الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن الأسطول.

(إعداد محمد أيسم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)