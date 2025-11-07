The Swiss voice in the world since 1935
موظفون في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية الناطقة بالفرنسية يدعون إلى رفض خفض التمويل

تنص المبادرة على خفض رسوم الترخيص السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية إلى 200 فرنك سويسري ، كما تسعى إلى إعفاء جميع الشركات من دفع هذه الرسوم.
تنص المبادرة على خفض رسوم الترخيص السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية إلى 200 فرنك سويسري ، كما تسعى إلى إعفاء جميع الشركات من دفع هذه الرسوم. Keystone-SDA

دعا موظفون في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) الناخبين والناخبات إلى التصويت ضد مبادرة شعبية تهدف إلى تقليص تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية (SRG)، الشركة الأم  .

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/م.ا

ومن المنتظر أن تُعرض مبادرة “200 فرنك تكفي!” على الاستفتاء الشعبي يوم 8 مارس المقبل. وفي بيان صدر يوم الخميس، شدّد موظفو وموظفات الهيئة على أهمية دورهم في تقديم خدمة إعلامية عامة شاملة، مؤكدين أن هذا الدور مهدد بفعل المبادرة المطروحة.

وقد جرى لاحقًا توزيع بيان يعارض مبادرة أطلقها حزب الشعب السويسري  المحافظ وقال ألكسندر مادريغالي، رئيس فرع جنيف في نقابة العاملين والعاملات في قطاع الإعلام: “هذا البيان ليس شكوى، بل نداء”.

وعبّر أربعة من موظفي وموظفات الهيئة عن رفضهم للمبادرة، معتبرين أنها تُقوّض جوهر مهمة الخدمة العمومية في البلاد. وأوضحوا أنهم أدلوا بآرائهم دون كشف هوياتهم، نظراً إلى القيود التي فرضتها إدارة القناة خلال فترة الحملة.

وتنص المبادرة على خفض رسوم الترخيص السنوية إلى 200 فرنك سويسري للهيئة، كما تسعى إلى إعفاء جميع الشركات من دفع هذه الرسوم.

وقالت فاليري بيرّان، الأمينة الإقليمية للنقابة: “إذا تم اعتماد المبادرة، فستكون بمثابة نهاية القناة كما نعرفها اليوم”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

