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رئيس الوزراء الهندي يفتتح نفقا استراتيجيا في كشمير

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افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين نفقا استراتيجيا في جبال الهيمالايا سيسمح، أيا كانت الظروف الجوية، باستمرار حركة المرور نحو الشمال في المناطق الحدودية المرتفعة التي تتنازع عليها مع الصين وباكستان.

ويعد نفق Z-Morh، الذي يبلغ طوله 6,4 كيلومترات وتم حفره تحت ممر جبلي، جزءا من مشروع كبير للبنية التحتية في هذه المناطق الحدودية.

ومن المقرر أن يربط كشمير، الخاضعة للإدارة الهندية، بمنطقة لاداخ، وهي منطقة عالية الارتفاع تكسوها الثلوج في جبال الهيمالايا على الحدود مع الصين.

ويشكل هذا الانجاز خطوة أولى قبل افتتاح الطريق السريع الذي سيربط، على مدار السنة، سريناغار، عاصمة إقليم كشمير المتنازع عليه ذات الأغلبية المسلمة، مع ليه، أكبر مدينة في لاداخ، بما يتيح سرعة نقل المعدات العسكرية وانتشارها.

وقال مودي بعد افتتاح المشروع الذي بلغت تكلفته 313 مليون دولار (307 ملايين يورو) “بافتتاح النفق، سيتحسن الربط بشكل كبير”.

واستغرق انجاز المشروع عقدا من الزمن.

وتخوض بكين ونيودلهي صراعا شرسا على النفوذ في آسيا، حيث تتهم كل منهما الأخرى بشكل متواصل  بالرغبة في انتزاع ملكية منافستها لجزء من أراضيها على طول حدودهما المتنازع عليها والتي يبلغ طولها 3500 كيلومتر في سلسلة جبال الهيمالايا.

بزب/اج/ص ك

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